بايدن و3 رؤساء أمريكيين سابقين يتعهدون بالحصول على لقاح كورونا علنا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وثلاثة من رؤساء أمريكا السابقين، عزمهم الحصول على جرعتهم من لقاء كورونا علنا، لطمأنة العامة بأنه آمن.

وقال بايدن، الخميس، لمحطة ”سي.إن.إن“ التلفزيونية في مقابلة تبثها في وقت لاحق: ”لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح، لذلك سأتلقى اللقاح أمام الكاميرات“.

وجاءت تصريحات بايدن بعدما قال 3 رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، إنهم سيحصلون على لقاح فيروس كورونا علنا كسبيل لإظهار أنه آمن.

وتعهد بايدن بالاحتفاظ بأنتوني فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة في البلاد، عندما يتولى السلطة الشهر القادم.

واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة في وقت سابق يوم الخميس.

وقال بايدن في المقابلة إنه طلب من فاوتشي البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين.

وذكرت صحيفة ”بوليتيكو“ يوم الخميس أن بايدن اختار اثنين من مسؤولي إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في منصبين كبيرين للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة أن بايدن سيعين جيف زينتس منسق البيت الأبيض لملف جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على القرار، قولهما إن فيفيك ميرثي مستشار بايدن سيعود إلى دور الجراح العام الذي كان يشغله ولكن بمهام أوسع نطاقا هذه المرة، مع اتساع رقعة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وأضافت بوليتيكو أن مارسيلا نونيز-سميث، وهي الرئيس المشارك في لجنة بايدن الاستشارية لشؤون كوفيد-19، ستلعب دورا رئيسيا في مواجهة الإدارة الأمريكية المقبلة للجائحة.

والتصدي لفيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يربو على 274 ألف أمريكي، وكذلك لتداعياته الاقتصادية من أهم الأولويات التي تنتظر بايدن لدى دخوله البيت الأبيض رئيسا في 20 يناير/ كانون الثاني.