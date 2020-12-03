بريطانيا تتخطى حاجز 60 ألف وفاة بفيروس كورونا

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة المتحدة، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة ستين ألف وفاة، الخميس، حسب السلطات الصحية. وسجلت