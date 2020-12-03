بريطانيا تتخطى حاجز 60 ألف وفاة بفيروس كورونا

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة المتحدة، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة ستين ألف وفاة، الخميس، حسب السلطات الصحية.
وسجلت السلطات البريطانية 414 وفاة إضافية، يوم الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60,113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوما على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد-19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإنّ الحصيلة ترتفع إلى 69,752 وفاة، حسب أرقام وزارة الصحة، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.