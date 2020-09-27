5 علاجات طبيعية تقلل فرط الحركة عند الأطفال

يعد اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، حالة صحية عقلية يعاني جراءها الشخص من صعوبة التركيز، وإنهاء المهام والاندفاع والأرق، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على الحياة وتعيق الدراسة أو العمل.

وعلى الرغم من أن الحالة تُعالج عادة بالأدوية، إلا أن هناك مجموعة من العلاجات الطبيعية التي تساهم في حل المشكلة، وفيما يأتي بعض العلاجات الطبيعية لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال.

الحديد

يعمل الحديد على إنتاج الهيموجلوبين الذي يساعد على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، إلا أنه يلعب -أيضا- دورا في تحسين وظائف المخ، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى تفاقم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وفي دراسة نشرت عام 2013، تبين أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مرتبط بحالات صحية عقلية مختلفة، بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ويمكن الاعتماد على نظام غذائي غني بالحديد للسيطرة على الحالة، ومن الأطعمة الغنية بالحديد: لحم البقر، الدواجن، المأكولات البحرية، والخضار، مثل: السبانخ، اللفت، والفاصوليا.

الزنك

يلعب الزنك -أيضا- دورا في تحسين وظائف المخ، ووجدت مراجعة نشرت عام 2015 أن الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يعانون من انخفاض مستويات الزنك.

وتساعد مكملات الزنك -بالفعل- في علاج التشتت وفرط الحركة، وكشفت دراسة أخرى نشرت في عام 2005 نتائج واعدة لتخفيف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه باستخدام مكملات كبريتات الزنك.

ومن الأغذية التي تحتوي على الزنك: اللحوم، والبقوليات، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والشوكولاتة الداكنة.

فيتامين C

يؤثر فيتامين سي على وظائف المخ؛ نظرا لكونه عاملا مساعدا للتفاعلات المهمة في الدماغ، ويساعد فيتامين سي العقل على الأداء الأمثل من خلال المساعدة في إجراء التفاعلات الكيميائية.

وفي مراجعة نُشرت عام 2017، تبين أن النقص في بعض الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C، مرتبط باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بالإضافة إلى أن مكملات فيتامين C تحسن من نشاط الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

فيتامين B

يرتبط نقص فيتامين ب -أيضا- باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وبخاصة فيتامين B6 الذي يرتبط بوظيفة الدماغ ويساعد في التفاعلات الكيميائية الحيوية في الدماغ؛ ما يدعم وظيفة الصحة العقلية.

وكشفت دراسة في عام 2006 أن إعطاء فيتامين B6 والمغنيسيوم للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على مدار ثمانية أسابيع كان له فوائد مذهلة.

الجينسنغ

يستخدم الجنسنج في العلاجات العشبية منذ قرون، ويعتقد الباحثون أنه مفيد لصحة الدماغ، كما أنه يحمي خلايا الدماغ ويقوم بتحسين وظائف المخ.

وكانت وجدت دراسة في عام 2011 أن هناك تحسنا ملحوظا في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بعد ثمانية أسابيع من تناول الجينسنج يوميا.