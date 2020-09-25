ريو دي جانيرو ترجئ كرنفالها إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا

أعلن منظمو كرنفال ريو دي جانيرو، الخميس، أنّ نسخة العام 2021 من الكرنفال الأشهر في العالم، والتي كان مفترضا أن تجري، في شباط/ فبراير المقبل، أرجئت إلى أجل غير مسمّى؛ بسبب وباء كورونا المستجد، الذي ما زال يتفشى بقوة في البرازيل.

وقال جورجي كاستانييرا، رئيس الرابطة المستقلة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث السنوي، للصحفيين: ”لقد انتهينا إلى استنتاج مفاده أنّه يجب تأجيل الحدث“.

وأضاف: ”ببساطة لا يمكننا إجراؤه في شباط/ فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في شباط/ فبراير“.

ولم يعلن كاستانييرا الموعد الجديد المحتمل لهذا الحدث، الذي يجذب سنويا إلى المدينة الساحلية ملايين السياح من سائر أنحاء البرازيل والعالم أجمع.

وينطبق قرار ”لييسا“ على الفعالية الرسمية الأساسية في الكرنفال، وهي مسابقة مدارس السامبا التي تجري على جادة سامبودرومو الشهيرة، ولا يسري على التجمعات حفلات الشوارع التي تجري على هامش الكرنفال.

ولم تعلن سلطات المدينة بعد ما إذا كانت ستسمح بحصول هذه التجمعات، علما بأنّ معظم التكهنات تشير إلى أنّها ستضطر إلى إلغاء كرنفال 2021، أو تأجيله على أقل تقدير؛ نظرا إلى أنّ البرازيل هي ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة على صعيد أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الفتّاك في البرازيل نحو 4.7 مليون شخص، توفي منهم حوالي 140 ألفا.