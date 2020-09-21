8 علامات تدل على أنك مصاب بمقاومة الأنسولين.. تعرف عليها

يشير فرط أنسولين الدم إلى ارتفاع كمية الأنسولين في الدم أكثر من المعدل الطبيعي، وغالبا ما يرتبط فرط أنسولين الدم بداء السكري من النوع الثاني.

ومقاومة الأنسولين، هي حالة يقاوم فيها الجسم تأثيرات الأنسولين، ويحاول البنكرياس التعويض عن طريق إفراز المزيد من الأنسولين، وقد تؤدي مقاومة الأنسولين في نهاية المطاف إلى الإصابة بالسكري من النمط الثاني، كما يساهم النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة الخامل بشكل كبير في هذه المشكلة.

ويمكن للإنسان معرفة ما يحدث لجسمه من خلال علامات معينة، وهنا 8 علامات تدل على أن الجسم يُعاني من مقاومة الأنسولين.

زيادة الوزن

إذا كان البطن، هو المكان الذي تتراكم فيه كل الدهون وتجعلها تبدو وكأنها كعكة مافن، فإن الجسم يحاول إخبار صاحبه أنه بحاجة إلى النظر إلى مستويات الأنسولين لديه.

ووفقا، للدكتور أشوتوش غويال، أخصائي الغدد الصماء في مستشفى باراس، جوروغرام، فإن ذلك ”يحدث بسبب قلة النشاط البدني، يجب أن تعلم أن دهون البطن أكثر ضررا من الدهون التي تتراكم في أجزاء أخرى من الجسم“.

الإعياء

وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فإن الشعور بالتعب بسبب نشاط التمثيل الغذائي غير الطبيعي، إذا كان التمثيل الغذائي لدى الإنسان لا يعمل بكفاءة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لإطلاق الطاقة، ما يجعل الشعور بالتعب دائما، على الرغم من تناول الطعام بشكل صحيح.

ووفقا للدكتور غويال، فإنه ”عندما لا يتم استخدام الجلوكوز في الجسم، بشكل صحيح، فإنه تميل إلى الشعور بالتعب“.

الجوع والعطش بشكل زائد

قد يشعر الإنسان أنه بحاجة إلى الأكل وشرب الماء بشكل زائد بسبب مقاومة الأنسولين، علاوة على ذلك، قد يشعر أن تناول الطعام يمنحه المزيد من الطاقة ما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

زيادة التبول

إذا كان الأنسان يشرب الكثير من الماء، فسوف يؤدي ذلك إلى زيارة الحمام مرات عديدة.

سواد الجلد

إذا تمت مشاهدة بقعة داكنة حول الرقبة وتحت الإبطين؟ فهذا بسبب مقاومة الأنسولين في الجسم، وهذا ما يعرف بالشواك الأسود، وتحتوي بقع الجلد الداكنة على نسبة أكبر من الميلانين، تظهر بشكل واضح حول خط العنق.

ضعف الإحساس في اليدين والقدمين

هذا عرض حسي، عندما يرتفع مستوى السكر بسبب مقاومة الأنسولين، فإنه يؤثر على الدورة الدموية، ما يؤدى إلى ضعف في الإشارات، وفي المراحل المتقدمة يفقد المريض هذا الإحساس تماما ولا يشعر بشيء.

تساقط الشعر وحب الشباب

التغيير في الهرمونات هو السبب الرئيس لتساقط الشعر وحب الشباب، سبب آخر هو أنك تتوق إلى تناول المزيد من الكربوهيدرات عندما يرتفع كمية الأنسولين، ما يؤدى إلى إنتاج المزيد من الزهم وهو غير مفيد للشعر أو البشرة.

ولهذا، ينصح الأطباء بتناول الفواكه والخضروات الطازجة موصى بها لأولئك الذين يعانون من مقاومة الأنسولين.

كثرة الالتهابات

زيادة مستوى السكر تقلل من قدرة الجسم على التئام الجروح، بسبب هذا، تصبح عرضة للعدوى البكتيرية والفطرية.