للوقاية من هشاشة العظام.. تعرف على أطعمة مفيدة لكبار السن وأخرى عليهم تجنبها

تعتبر صحة العظام لدى كبار السن أمرا ضروريا في الوقت الحاضر، بسبب نمط حياتنا المحموم وتناولنا الأطعمة المصنعة ونقص العناصر الغذائية، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمشاكل مفاصل العظام.

وبحسب خبراء التغذية، فإن التغذية الجيدة تلعب دورا مهما في إدارة صحة العظام، سواء كان ذلك من التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، وتعد صحة أنسجة العظام أمرا حيويا لأي فرد لكي يؤدي عمله اليومي، فمن المعروف ان ”فيتامين ج“ هو ما يجعل العظام قوية وصحية، ولكن بمرور الوقت، تبدأ العظام داخل الجسم في فقدان طاقتها وتصبح هشة وأكثر عرضة للتكسر.

يحتاج الجسم إلى جانب المكملات الغذائية، بعض الأطعمة المغذية للحفاظ على صحة العظام، فما هو النظام الغذائي الذي يحتاجه كبار السن للحفاظ على صحة عظامهم؟

إليك 4 أطعمة ومشروبات تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتأخير تطور مرض هشاشة العظام.

الحليب ومشتقاته

يحتوي الحليب على كمية جيدة من الكالسيوم وبالتالي فهو ضروري للغاية لصحة العظام، بصرف النظر عن الحليب، يعتبر الزبادي والجبن أيضا من منتجات الألبان التي قد توفر ما يكفي من الكالسيوم للجسم للحفاظ على صحة العظام وهي خيار جيد لتأخير تطور هشاشة العظام.

السلمون

إلى جانب الكالسيوم، يعتبر ”فيتامين د“ أيضا عنصرا مهما لصحة العظام. السلمون هو أحد الأطعمة التي تحتوي على كل من هذه الفيتامينات والمعادن ويعتبر غذاء جيدا لمرض هشاشة العظام، بالإضافة إلى سمك السلمون هناك أنواع أخرى من المواد الغذائية التي تحتوي على كميات غنية من الكالسيوم وفيتامين ”د“ مثل التونة والفطر وصفار البيض.

اللوز

اللوز غني بالمعادن مثل: المغنيسيوم، ويحتوي على الكثير من البروتين ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية والكالسيوم؛ ما يجعله غذاء جيدا يجب تضمينه في النظام الغذائي.

وبالنسبة لهشاشة العظام، فإن تناول اللوز يوميا يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة العظام وتأخير تطور هشاشتها.

الحبوب الصحية المدعمة

إذا كان الشخص غير قادر على دمج الحليب أو المنتجات اليومية بسبب عدم تحمل اللاكتوز أو لأي سبب من الأسباب، فهناك خيار آخر هو تناول الحبوب المدعمة.

كما أنها مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة وبعض الفيتامينات والمعادن الرئيسة، وتعد الحبوب الكاملة أفضل مصادر الألياف، وغيرها من العناصر الغذائية مثل: ”فيتامين ب“، والحديد، وحمض الفوليك، والسيلينيوم، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، التي تحتاجها عظامك.

قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها

القهوة، والشوكولاتة الساخنة

المشروبات الغازية التي تحتوي على مادة الكافيين.

الكحول والتدخين

المايونيز والصلصات الدهنية

الدهون الحيوانية وخاصة لحم الضأن ولحم البقر

الزيت النباتي المكرر والسمن.

تقليل استهلاك الملح (يجب ألا تزيد الجرعة اليومية من الصوديوم عن 2300 مجم).

اللحوم المصنعة.

الرقائق، الخبز المحمص، الوجبات السريعة، الأطعمة المعلبة، والمخللات.