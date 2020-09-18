المغرب يوقع اتفاقية لاقتناء لقاح "أسترازينيكا"

وقع وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم لاقتناء لقاحات ضد ”كوفيد-19″، تنتجها شركة ”إر-فارم“ بترخيص من مجموعة ”أسترازينيكا“.

وتم الاتفاق عن طريق تقنية الاجتماع عن بعد، وحضره من الجانب المغربي وزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد ومن الجانب الآخر ”فازيلي إغناتييف“ المدير العام لـ“إر-فارم“ ، و“أليك فان غيلدر“ نائب رئيس ”أسترازينيكا“.

وتدخل الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها المغرب لتوفير كميات كافية من اللقاحات ضد كوفيد19 لمواطنيه.



وسبق للمملكة توقيع اتفاقيتي شراكة مع المختبر الصيني سينوفارم، (CNBG) في مجال التجارب السريرية حول اللقاح المضاد لكورونا، وصرح وزير الصحة ”آيت الطالب“ وقتها أن هذا التعاون يضمن حصول المواطن المغربي على اللقاح من بين الأوائل عبر العالم.

وكانت مجموعة ”أسترازينيكا“ قد أعلنت الأسبوع الماضي عن توقيف تجاربها لظهور أعراض غير مفسرة على أحد المتطوعين لتجربة اللقاح، مما ولد خيبة أمل لدى المتابعين لأن اللقاح الذي تعمل عليه المجموعة مع جامعة أكسفورد البريطانية بلغ مراحل متطورة من التجارب لكنها عادت لاستكمال تجاربها بإذن من منظمة الصحة العالمية.