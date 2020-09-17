يلجأ كثيرون إلى الماء عندما يشعرون بحرقة في اللسان، ظنا منهم أنها تساعدهم في التخفيف من حدة الحرارة، غير أنها تجعل الأمر أكثر شدة لأن المياه تساعد على انتشار ”الكابسيسين“ داخل الفم.

و“الكابسيسين“ هو مركب موجود في الفلفل الحار، عديم اللون والرائحة، ينتج الشعور بالحرق في أي نسيج يلامسه.

كما أن مادة ”الكابسيسين“ غير قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي فإن شرب الماء سوف ينشر هذا المركب فقط حول وداخل الفم.

وفي ما يلي 5 أطعمة ومشروبات ستساعدك على التخلص من حرقة اللسان بعد تناول الطعام الحار:

الحليب

قم بشرب الحليب، حيث يعمل الحليب على إزالة مركب ”الكابسيسين“ من المنطقة المتهيجة تماما مثل الصابون الذي يذيب جزيئات الشحوم عند تنظيف الأطباق.

الزبادي

تعمل أيضاً الدهون والزيوت الموجودة في منتجات الألبان، مثل القشدة الحامضة الكاملة الدسم أو الزبادي، على إذابة ”الكابسيسين“ وتخفيف الحرق.

زيت الزيتون أو زبدة الفول السوداني

تحتوي هذه المنتجات على نسبة عالية من الدهون والزيوت التي يمكن أن تصنع المعجزات لتبريد حرارة الفلفل الحار.

الأرز أو الخبز

تناول الأرز أو الخبز لن يقوم بإذابة الكابسيسين مثل الدهون والزيوت والكحول، لكن يمكنهما امتصاص الجزيئات وإيقاف الشعور بالحرق.

السكر والعسل

وضع ملعقة من السكر في الفم يمكن أن يفي بالغرض، حيث إن للسكر قدرة على امتصاص الزيت الحار وتخفيف حرارة الفلفل الحار، كما يمكن أن يساعد العسل أيضا في إزالة الحرقة من اللسان.