ترامب: 100 مليون جرعة ضد كورونا بنهاية العام.. وبايدن يرفض "تسييس اللقاح"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن 100 مليون جرعة على الأقل من أي لقاح للوقاية من كوفيد-19، قد يتم توزيعها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.

ويسبق هذا الموعد بعدة أشهر، تكهنات مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي أدلى بها في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: ”فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح.. سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية عام 2020 وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير“.

وكان روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال في وقت سابق من يوم الأربعاء، إن أي لقاح للوقاية من كوفيد-19 تتم الموافقة عليه، يمكن أن يُوزع على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل أو بعد ذلك بقليل.

في المقابل، قال المرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، الأربعاء، إنه ”لا يثق بتاتاً“ بترامب بكل ما يتعلق بإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد وتوزيعه.

وأضاف في خطاب ألقاه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: ”أثق باللقاحات، وأثق بالعلماء، لكنني لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأمريكيين أيضاً أن يثقوا به“.

وتابع: ”هناك شيء واحد مؤكد.. لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخل في اللقاح بأي شكل من الأشكال“.

واعتبر أن ”فشل“ ترامب، في إدارة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد-19، يجعله ”غير أهل بتاتاً“ لتولي الرئاسة.

وشدد أن ”المسؤولية الأولى للرئيس هي حماية الشعب الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك. هذا أمر يجعله غير أهل بتاتاً“ لتولي الرئاسة.

وأشار بالخصوص إلى رفض ترامب فرض إجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروس مثل تدابير التباعد الجسدي وإلزامية وضع الكمامة.