وزير الصحة الأردني: دخلنا في مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء "كورونا"

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده في بداية مرحلة الانتشار المجتمعي أو ما يعرف بـ“التفشي المجتمعي“ لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن المملكة قد تنتقل إلى مرحلة العزل المنزلي في حال ارتفاع عدد الإصابات بالحجر المؤسسي.

وجاءت تصريحات الوزير الأردني لقناة ”المملكة“ المحلية، عقب تسجيل ارتفاع غير مسبوق بالإصابات بكورونا اتخذت على إثره الحكومة الأردنية سلسلة من القرارات والإجراءات المشددة، كان أبرزها إغلاق المدارس واعتماد نظام التعليم عن بعد، وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم الشعبية والسياحية، وتعليق الصلاة بالمساجد والكنائس لمدة أسبوعين.

وشدد الوزير الأردني على أن حكومة بلاده تسعى من خلال تلك الإجراءات المشددة للحد من الانتشار المجتمعي للفيروس، مؤكدا أن الحكومة تعمل على عدم العودة إلى مرحلة الحظر الشامل.

وحول تطورات الوضع الوبائي بالبلاد، قال الوزير الأردني إن بلاده قد تنتقل إلى مرحلة العزل المنزلي في حال ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 3 آلاف مصاب في الحجر المؤسسي.

وأوضح أن ”عدد الاستيعاب الحالي في مناطق العزل الصحي يصل إلى 1500 والعمل جار لزيادة العمل بنحو ألف سرير“.

وفيما يتعلق بإمكانيات القطاع الصحي الحكومي وإصابة أفراده بالفيروس، قال جابر إن ”وزارة الصحة ضاعفت قدرتها في وحدات العناية الحثيثة وأجهزة التنفس إلى ما نسبته 70%“.