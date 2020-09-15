طبيب سعودي يعلن عن "دواء عجيب" لفيروس "كورونا" والصحة ترد (فيديو)

أعلن الطبيب السعودي يوسف البلوي، عبر مقطع فيديو، عن اكتشافه دواء فعالا وصفه بـ“العجيب“، يكافح فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال البلوي في المقطع الذي نشره رئيس مركز ”تعارفوا“ للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، إنه ”تقدم قبل عدة أشهر لوزارة الصحة بالدواء الذي اكتشفه، وهو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية“، مؤكدا حصوله على ترخيص لتطبيق علاجه إكلينيكيا.

وأضاف أنه ”تم تطبيق علاجه بالفعل على مئة مريض بالفيروس، من ذوي الحالات الخطرة، وتحسنت صحتهم بشكل كبير، وتمكنوا من الخروج من المستشفى قبل الموعد المحدد لهم، كما لم تظهر عليهم أي آثار جانبية سلبية، مقارنة بـ100 مريض آخر لم يتم منحهم العلاج“.

https://twitter.com/269saud4/status/1305772452950179841

وأورد في التفاصيل: ”أعلن اكتشاف دواء عجيب عن كورونا، حيث تقدمت قبل عدة أشهر لوزارة الصحة باكتشافي لدواء عشبي، مستخلص من عدة أعشاب طبية بكميات معينة ودقيقة، والحمد لله حصلت على الترخيص لتطبيق البحث إكلينيكيا، وسميت هذا الدواء ym32“.

وذكر أنه ”تم إجراء هذا البحث الإكلينيكي في مستشفيات التجمع الصحي الأول في الرياض، وفي مستشفى الملك سلمان ومستشفى الإمام العام، ومستشفى الملك فيصل، وتم تجربته على 100 مريض من الحالات الخطرة بعد أخذ موافقتهم الخطية“.

وأشار إلى أنه ”تمت مقارنة نتائجهم مع 100 مريض بنفس الخطورة لم يأخذوا الدواء، وكان الفرق كبيرا ومبهرا، حيث إن معدلات التنويم في المستشفى تقلصت من 15 يوما إلى 6 أيام، كما أن أعراضهم اختفت خلال 48 ساعة، واستطاعوا الخروج بعد 6 أيام كحد أقصى، ولم يكن هناك أي أعراض سلبية أو أعراض جانبية على الأعضاء الحيوية، بل كانت العلامات الحيوية ممتازة جدا ومستقرة، مقارنة بالمجموعة التي لم تأخذ الدواء“.

وأضاف البلوي: ”كانت نسبة الوفيات صفرا بمجموعة من أخذ الدواء، فيما بلغت الوفيات في المرضى الذين لم يأخذوا العلاج 16 حالة، وهذا فرق جدا، هذا الدواء أثبت فعاليته في محاربة الفيروس“.

بدوره، رد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عبر حسابه في ”تويتر“ على تصريحات ”البلوي“ بالقول: ”إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد١٩)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمسائلة وفق الأنظمة“.