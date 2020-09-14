بعد تزايد إصابات كورونا.. الأردن يغلق المدارس والمساجد والمقاهي لمدة 14 يومًا

اتخذت الحكومة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، سلسلة من الإجراءات الجديدة المُشدّدة، وذلك بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتم الإعلان عن الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي عقد بدار رئاسة الوزراء، شارك فيه وزراء الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، والصحة الدكتور سعد جابر، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.

وأعلن العضايلة تعليق دوام الطلبة في غالبية المدارس اعتبارا من الخميس المقبل، ولمدة أسبوعين، والانتقال للتدريس عن بعد، إضافة إلى إغلاق جميع الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة، فضلًا عن إغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها لمدة أسبوعين.

بدوره، أعلن الوزير النعيمي تعليق دوام الطلبة في جميع المدارس الحكومية والخاصة، باستثناء طلبة التوجيهي والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

من جهته، قال الخلايلة إنه تقرر إغلاق المساجد اعتبارا من يوم الخميس المُقبل ولمدة أسبوعين، في حين أعلن الدكتور جابر عن تسجيل حالتي وفاة و214 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 10 خارجية.