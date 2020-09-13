إسرائيل تفرض عزلًا شاملًا لمدة 3 أسابيع لاحتواء تفشي كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، فرض عزل عام في الدولة، مع تسجيل ارتفاع كبير في عدد إصابات فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، على فرض عزل عام في كافة المناطق، لمدة 3 أسابيع، بحسب ما ذكر موقع ”واي نت“ الإخباري الإسرائيلي والقناة 12 التلفزيونية، يوم الأحد.

وذكرت القناة أن ”السلطات ستُلزم الإسرائيليين بالبقاء في محيط 500 متر من منازلهم خلال العزل“، بينما أشارت محطة تلفزيونية أخرى إلى أن مطار بن غوريون سيظل مفتوحا.

وفرضت السلطات الإجراء الجديد بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة وانتقادات لأسلوب نتنياهو للأزمة الصحية والاقتصاد.

وأشار نتنياهو، إلى أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات اقتصادية جديدة بحلول الخميس المقبل.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون فيروس كورونا، صادق الخميس الماضي، على هذا القرار، قبل أن توافق عليه الحكومة أيضا، يوم الأحد.

وتتدرج الخطة -بحسب ما أوضحت وسائل إعلام عبرية الخميس- على 3 مراحل، تشمل الأولى ”إغلاق المؤسسات التربوية، وإغلاق نشاطات القطاع الخاص والعام باستثناء الأعمال الضرورية والمتاجر والصيدليات، بالإضافة إلى الحث على العمل من المنزل قدر الإمكان، والسماح بالصلوات في أماكن مفتوحة أو مغلقة بتقييدات ستصدر لاحقًا“.

أما في المناطق الحمراء ”الأكثر خطورة“، فسيتم إغلاق كامل للمطاعم (باستثناء الإرساليات) وأماكن الترفيه والسياحة، وسيمنع الخروج من المنزل لأبعد من 500 متر عن مكان السكن للتزود بمواد ضرورية.

وأضاف الموقع أن ”المرحلة الثانية تتمثل في تقييد السفر بين المدن وتقييد التجمعات، وإغلاق المطاعم والمجمعات التجارية والأماكن السياحية الداخلية والمصالح التي تستقبل جمهورًا بشكل كامل، بالإضافة إلى إغلاق جهاز التعليم، باستثناء التعليم الخاص، والتعليم عن بعد للصفوف الخامسة وما فوق، والعمل في القطاع العام بصيغة الطوارئ“.

أما المرحلة الثالثة فستشمل ”الانتقال إلى العمل بناءً على خطة إشارة ضوئية، ما يعني رغبة الحكومة الإسرائيلية بتشديد الإجراءات“.