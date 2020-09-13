5 أطعمة مفيدة لتعزيز الصحة الجنسية لدى الرجل.. تعرف عليها

يواجه العديد من الرجال اليوم الكثير من المشاكل الجنسية المختلفة، مثل العقم وضعف الانتصاب وفقدان الرغبة الجنسية؛ بسبب الإجهاد الذي تسببه ضغوطات الحياة اليومية.

ويمكن أن يكون لتلك الضغوطات الحياتية تأثير كبير على صحة الرجال النفسية، وخلق متاعب في حياتهم العادية، بالاضافة إلى تسببها بمشاكل في العلاقة الزوجية الحميمية.

ولذلك هناك أدوية يمكن أن تعالج هذه الحالات، ولكن يمكن أيضا تجربة بعض العلاجات الطبيعية التي من شأنها تعزيز الصحة الجنسية، وزيادة قوة الانتصاب والرغبة الجنسية عبر العديد من الأطعمة.

وفيما يلي أقوى الأطعمة الطبيعية التي تساعد على زيادة القدرة والرغبة الجنسية، والتي يجب تضمينها في نظامك الغذائي.



الفستق

إلى جانب طعمه اللذيذ، يتميز الفستق أيضا بأنه مصدر غني بالحمض الأميني ”الأرجينين“، الذي يحسن وظيفة الانتصاب والرغبة الجنسية والرضا بشكل عام.



المحار

يُعد المحار أحد الأطعمة البحرية، وهو مصدر غني بالزنك، ما يحسن تدفق الدم ويحفز إنتاج هرمون التستوستيرون، ويجعله مثاليا لتعزيز رغبتك الجنسية.

البطيخ

وهو مصدر غني بمادة سيترولين citrulline، التي تعمل على تقوية العضلات وتحفيز إنتاج أكسيد النيتريك، ما يتيح للدم والمغذيات الحركة والتنقل، وبالتالي يزيد من تدفق الدم إلى القضيب.

الكرز

يستطيع الكرز بأنواعه إزالة ”الجذور الحرة“ من الشرايين، ويحسن تدفق الدم، وهذا يساعد على دوام الانتصاب لفترة كبيرة.



الثوم

يعزز الثوم تدفق الدم إلى العضو الجنسي عند الرجال، عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، وتخفيف العبء على الأوعية الدموية، ولذلك يجب تضمينه بكل تأكيد لطعامك اليومي.