تعرف على 8 أطعمة محظورة على مرضى حساسية الغلوتين.. و7 يجب تناولها

الغلوتين هو بروتين يتواجد في القمح والشعير، قد يكون من الصعب هضمه عند بعض الأشخاص، وخاصة الذين يعانون حساسية الغلوتين.

تعرف حساسية الغلوتين بأنها نوع من الاضطرابات الهضمية، أي ضعف في المناعة الذاتية، إذ يؤدي تناول الغلوتين إلى تلف دائم في الأمعاء الدقيقة.

قد تسبب حساسية الغلوتين ظهور بعض الأعراض مثل: الانتفاخ، وآلام في البطن، قد يصحبها فقر الدم وتوقف النمو والتأثيرات العصبية.

فيما يأتي 8 أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعاني حساسية الغلوتين، بالإضافة إلى 7 أطعمة يمكنك تناولها بأمان.

أولا: الأطعمة التى يجب تجنبها

الحبوب المحتوية على الغلوتين

تشمل الحبوب التي تحتوي على الغلوتين: (القمح، والشعير، والشقيم، الجاودار، والشوفان، في بعض الحالات إن لم يكن بالغلوتين أثناء المعالجة).

الخبز والمقرمشات واللفائف

تحتوي معظم أنواع الخبز والمقرمشات واللفائف على الغلوتين، الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك هي قراءة قائمة المكونات والتحقق لمعرفة الحبوب المستخدمة.

ولهذا، إذا كنت تعاني من عدم تحمل الغلوتين، فتجنب ما يأتي: ( الخبز الأبيض، والخبز الأسمر، خبز البطاطس، وخبز الجاودار، خبز العجين المخمر، مقرمشات القمح، ورقائق الطحين).

التوابل التكميلية

على الرغم من أن التوابل تبدو كمصادر غير محتملة للغلوتين، إلا أن العديد من الأطعمة الشعبية تحتوي على الغلوتين. وتشمل هذه: (صلصة الصويا- صلصة الشواء- صلصات الكريمة- خل الشعير- والكاتشب).

والبديل، يمكنك صنع التوابل الخاصة بك من مكونات خالية من الغلوتين أو شراء تلك الخالية من الغلوتين.

معظم المخبوزات

تصنع المخبوزات عادة بدقيق القمح أو الحبوب الأخرى المحتوية على الغلوتين، على هذا النحو، يجب على الأشخاص الذين يعانون حساسية الغلوتين تجنب هذه الأطعمة إلى حد كبير: (كيك – بسكويت –المعجنات- المعجنات الناعمة والصلبة- الدونات- الكعك- والفطائر ).

المكرونة المصنوعة من القمح

المعكرونة هي غذاء أساس في العديد من الثقافات، على الرغم من وجود بدائل خالية من الغلوتين، إلا أن معظم المعكرونة التقليدية مصنوعة من الحبوب المحتوية على الغلوتين.

الأطعمة الخفيفة

تعتبر الوجبات الخفيفة مصدرا شائعا للغلوتين. تشمل الوجبات الخفيفة المحتوية على الغلوتين: (المعجنات- ألواح الحبوب- الجرانولا- الرقائق- والبسكويت).

بعض المشروبات

بعض المشروبات مصنوعة من مكونات تحتوي على الغلوتين، لذا من المهم قراءة الملصقات، وتشمل المشروبات التي قد تحتوي على الغلوتين:( النبيذ المعبأة- مشروبات القهوة الجاهزة- وحليب الشوكولاتة التجاري).

الأطعمة المصنعة

قد يحتوي -أيضا- العديد من الأطعمة المصنعة على الغلوتين، وتشمل هذه: (بدائل اللحوم، مثل: البرغر النباتي والنقانق – الأجبان المصنعة – بدائل البيض – البودينغ وخلطات التحلية الفورية- بعض أنواع الآيس كريم- حبوب الإفطار- البطاطس المقلية والأطعمة المقلية الأخرى- والتوفو).

ثانيا: الأطعمة التى يجب تناولها

على الرغم من أنه قد يبدو أن معظم الأطعمة محظورة على مرضى حساسية الغلوتين، إلا أن العديد من الأطعمة اللذيذة والصحية خالية من الغلوتين بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك، يتوافر الخبز والباستا والمقرمشات عالية الجودة الخالية من الغلوتين في معظم المتاجر، وإليك 7 أطعمة يمكنك تناولها بأمان.

– الفواكه والخضراوات

– البقوليات

– الحبوب ومنتجات الحبوب الخالية من الغلوتين (الكينوا- الحنطة السوداء- الذرة الرفيعة- الأرز البري- والأرز بني).

– البروتينات الحيوانية (بيض- لحم- سمك- دواجن- ومنتجات الألبان مثل: الزبادي، والجبن).

– المكسرات والبذور (بذور اليقطين- بذور زهرة عباد الشمس- الكاجو- اللوز- زبدة الفول السوداني- عين الجمل- البندق –والفستق).

– توابل وبهارات معينة (خل حمض التفاح- أعشاب طازجة مثل: الريحان، وإكليل الجبل، والكزبرة- ومعظم الأعشاب والتوابل المجففة- والخردل).

– الدهون والزيوت الصحية (زبادي كامل الدسم – زيت الزيتون – زيت الأفوكادو- جوز الهند غير المحلى ، وكذلك زيت جوز الهند).