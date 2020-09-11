أطعمة تحتوي على كربوهيدرات صحية يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي

من الخرافات الشائعة عن الحميات الغذائية هو التوقف عن تناول الكربوهيدرات، فهذا الأمر غير صحي على الإطلاق، ومن الممكن أن تؤدي النتيجة في النهاية لزيادة الوزن بدلا من فقدانه.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”بينك فيلا“، فإن تناول الكربوهيدرات الصحية لن يؤدي لزيادة الوزن، بل على العكس، يعزز من عملية فقدان الوزن وتزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

احرص على إدراج هذه الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية في نظامك الغذائي وهي:

الشعير

يقلل الشعير من نسبة الدهون الحشوية والكوليسترول الضار في الدم، وهذا بدوره يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

الأرز البني

يحتوي الأرز البني على نسبة كبيرة من البروتينات والألياف التي تعزز من صحة الجسم العامة بالإضافة إلى أنه وجبة منخفضة السعرات الحرارية.

قمح الخرسان

وهو نوع من أنواع القمح يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات أكثر من القمح العادي، ولقمح الخرسان فوائد صحية في تقليل مستويات الكوليسترول والسكر الضارة في الدم، والقضاء على الالتهابات التي تسببها المواد الكيميائية التي تدخل في أنواع كثيرة من الأطعمة.

الشوفان

يعتبر الشوفان من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان وذلك يرجع لاحتوائه على عنصر البريبايوتك الذي يزيد من فاعلية عملية التمثيل الغذائي إضافة إلى احتوائه على مضادات للالتهابات والأكسدة.

الكينوا

تتميز حبوب الكينوا بخلوها من مادة الغلوتين وغناها بالفيتامينات والبوتاسيوم والألياف والبروتينات وفيتامين B التي لها دور فعال في تخفيف ضغط الدم.

الحمص

يلعب الحمص دورًا صحيًا مهمًا حيث يقوم بتنظيم مستويات السكر في الدم.

ومن الوجبات الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية أيضًا التفاح والعدس والفاصولياء والأفوكادو والتوت والبطيخ والبروكلي واللفت والبنجر والكيوي.