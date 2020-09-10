5 عناصر غذائية ضرورية لكبار السن.. تعرف عليها

تساهم التغذية السليمة، وخاصة لدى كبار السن، في الحفاظ على صحتهم، وتعزيز مناعتهم؛ لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة وغيرها.

ويعد تناول الأطعمة المعززة للمناعة من أسهل الطرق للبقاء بصحة جيدة، وفي الواقع، تختلف المتطلبات الغذائية لكبار السن عن احتياجات البالغين.

كما يصبح الهضم أضعف مع تقدم العمر، ويحدث تغير مستمر في النشاط البدني ومتطلبات التغذية والطاقة؛ لذلك، هناك حاجة لتعديل نظامهم الغذائي ونمط حياتهم مع تقدم العمر.

وقد تكون هناك حاجة إلى إدراج بعض العناصر الغذائية لدى كبار السن أكثر من الشباب لتلبية احتياجاتهم مع تقدمهم في العمر، ويعتبر تناول فيتامين ب 12، وحمض الفوليك، والكالسيوم، وفيتامين ”د“ ضروريا لكبار السن؛ للحفاظ على لياقتهم البدنية وصحتهم، وفي هذا المقال نقدم لك 5 عناصر غذائية أساسية يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي لكبار السن.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

تناول كميات كافية من الكالسيوم ضروري لمنع تكسر العظام، كما يساعد الجسم على بناء عظام قوية وصحية، وضروري للحفاظ على توازن ضغط الدم، وحاجة الجسم إلى الكالسيوم الأساسي ضرورية للغاية؛ بحيث إذا لم تحصل على ما يكفي منه من النظام الغذائي، فإنه يبدأ في إعادة امتصاص الكالسيوم من الجسم، مما يؤدي إلى ضعف العظام ببطء، بهذه الطريقة يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

لذلك، من الضروري إضافة الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل: الحليب ومنتجات الألبان والحمص والخضروات الورقية، إلى النظام الغذائي لكبار السن.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

يحتاج الجسم إلى أطعمة غنية بفيتامين سي لمناعة قوية، وقد تم العثور على حمض الأسكوربيك في الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

يحتاج الجسم إلى فيتامين سي للتعافي من إصابات الجسم، ويشارك في العديد من وظائف الجسم، مثل: بناء الكولاجين، امتصاص الحديد، حماية الأسنان، تقوية العظام والعضلات.

كل هذه الوظائف ضرورية لكبار السن، ولهذا يمكن الحصول على فيتامين سي من الحمضيات والليمون والفلفل الحلو والبروكلي والبابايا والفراولة والأطعمة الغنية بفيتامين C بانتظام.

الأطعمة الغنية بالألياف

يتباطأ الجهاز الهضمي مع تقدم العمر وتزداد مشاكل الجهاز الهضمي تدريجيا؛ لهذا السبب، غالبا ما تزداد المشاكل المرتبطة بحركات الأمعاء، مثل الإمساك وما إلى ذلك لدى كبار السن.

لهذا، يجب الحصول على طعام غني بالألياف، مثل: الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه والخضروات وإدراجها في النظام الغذائي.

الطعام الغني بالحديد

يحتاج جسم كبار السن إلى مزيد من الحديد، وذلك لأنه ينتج الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم عبر الدورة الدموية.

وعندما لا يستهلك كبار السن ما يكفي من الحديد، فإن ذلك يحد من إمداد الجسم بالأكسجين، مما يسبب لهم الكثير من التعب.

لذلك، من الضروري ملاحظة أنه عندما تقوم بإعداد طعام لكبار السن، يجب عليك تضمينه الخضار الورقية الخضراء، والشمندر، والبرقوق، والعدس، والفول، والمكسرات، والبذور.

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

الأحماض الدهنية أوميغا 3 ضرورية لصحة القلب، يعد الجوز والسمك وفول الصويا وبذور الشيا وبذور الكتان أمثلة على الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية.

إلى جانب ذلك، تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في منع الالتهاب، لذلك إذا كان لديك شخص مسن في منزلك، فعليك أن تجعل هذه الأشياء جزءا من نظامهم الغذائي اليومي.