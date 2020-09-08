رئيس وزراء فرنسا يعزل نفسه رغم سلبية فحوص كورونا لديه

قال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستيكس، إنه سيُخضع نفسه للعزل، بعد مخالطته مصابًا بفيروس كورونا، وخضوعه للفحص الذي تبين أنه سلبي لديه.

وأُجريت الفحوص لـ“كاستيكس“ بعد ركوبه سيارة، مطلع الأسبوع الجاري، مع مدير سباق فرنسا للدراجات ”كريستيان برودوم“ الذي أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس، اليوم.

وسيخضع أيضًا وزير الداخلية ”جيرالد دارمانان“ للفحص بعد أن قضى وقتًا بصحبة برودوم، اليوم.

وقال ”كاستيكس“ عبر حسابه على ”تويتر“ إنه سيتبع البروتوكول الذي وضعته الحكومة نظرًا لمخالطته مصابًا.

والقواعد المتبعة في فرنسا في مثل هذه الحالات هي العزل والابتعاد عن أماكن العمل، والخضوع للاختبارات.

لكن كاستيكس قال:“سأقوم بجميع واجباتي مع احترام الإرشادات الصحية بدقة“.