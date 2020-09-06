تعرف إلى 5 أطعمة تقلل العدوى ببعض الأمراض

تجلب الرياح الموسمية العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك، الكوليرا، والزحار، والتيفوئيد، كما أن التهاب المعدة والأمعاء هي بعض الأمراض الشائعة التي تسببها المياه الملوثة.

وللحفاظ على صحتك، إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعدك في منع العدوى دون أدوية:

الريحان

توجد أوراق الريحان بشكل شائع في كل منزل، وتحتوى تلك الأوراق الخضراء الطازجة على مضادات الأكسدة الممتازة التي تمنع خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة.

إلى جانب ذلك، تحتوي أيضًا على خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما يساعد بشكل خاص في علاج التيفوئيد وأعراضه مثل الحمى والإسهال والقيء، كما تقلل الأوراق الخضراء من الالتهاب، ولهذا عليك تناول شاي الريحان في الصباح أو المساء مع العسل والزنجبيل للبقاء بصحة جيدة.

الثوم

الثوم هو طعام مليء بالفوائد المتعددة، ويشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات والمضادة للبكتيريا، مما يجعل الثوم علاجًا منزليًا ممتازًا، إذ يعزز المناعة ويزيل السموم من الدم ويطردها من الجسم، لذلك حاول إضافة الثوم في وجبتك اليومية بكمية كبيرة.

النعناع

النعناع مليء بالخصائص المضادة للبكتيريا، مما يجعله عشبًا ممتازًا للرياح الموسمية، كما تعد أوراق النعناع مثالية لمعالجة الحمى.

ويساعد مركب المنثول الموجود في النعناع في خفض درجة الحرارة عن طريق زيادة التعرق، وبصرف النظر عن هذا، فهو جيد للهضم والتهاب الحلق، ويمكنك تناول شاي النعناع أو مضغ بعض النعناع مباشرة في الصباح.

الكركم

يعد الكركم علاجًا منزليًا ممتازًا، كونه يحتوي على مادة الكركمين المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، ويمكن أن تحميك هذه التوابل من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة وتقلل نمو البكتيريا المسببة للأمراض، لذا تناول حليب الكركم في موسم الأمطار.

بذور الحلبة

تحتوى بذور الحلبة علي الكثير من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا، كما تعد تلك البذور الصغيرة مفيدة لجهاز المناعة، ويمكن أن يساعد شرب الحلبة بانتظام في تقوية الجهاز الهضمي ومنع المشاكل المتعلقة بالمعدة.