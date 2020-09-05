‏إصابة الإعلامي الكويتي صالح جيرمن بفيروس ‎كورونا ‎

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أصيب الإعلامي الكويتي صالح جيرمن بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت عدة صفحات رسمية كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن حساب "المجلس" على موقع "تويتر"،