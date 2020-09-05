5 سبتمبر

‏إصابة الإعلامي الكويتي صالح جيرمن بفيروس ‎كورونا ‎

‏إصابة الإعلامي الكويتي صالح جيرمن...

أصيب الإعلامي الكويتي صالح جيرمن بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت عدة صفحات رسمية كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن حساب "المجلس" على موقع "تويتر"،

المصدر: محمد عبدالله - إرم نيوز

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أصيب الإعلامي الكويتي صالح جيرمن بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت عدة صفحات رسمية كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن حساب ”المجلس“ على موقع ”تويتر“، ‏إصابة الإعلامي صالح جيرمن بفيروس ‎كورونا.

وحرص الكثير من المتابعين على التفاعل مع نبأ إصابة صالح بكورونا ودعوا له بالشفاء العاجل والعودة إلى الشاشة قريبا بعد التعافي.

ويعد صالح من مشاهير الإعلاميين في الكويت، ويقول عن نفسه إنه ”اقتحم مجال التقديم التلفزيوني من باب الصدفة“، لكنه استطاع خلال فترة بسيطة ان يحقق جماهيرية واسعة نظرا لما يتبناه ويطرحه في برنامجه ”كلام صريح“.

واعتاد ”جرمن“ طرح قضايا وموضوعات شائكة محاولا من خلالها تقديم المساعدة لكل صاحب قضية أو مشكلة.

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