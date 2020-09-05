‏إصابة الإعلامي الكويتي صالح جيرمن بفيروس ‎كورونا ‎

أصيب الإعلامي الكويتي صالح جيرمن بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت عدة صفحات رسمية كويتية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن حساب ”المجلس“ على موقع ”تويتر“، إصابة الإعلامي صالح جيرمن بفيروس كورونا.
إصابة الإعلامي صالح جيرمن بفيروس #كورونا ، وأسرة «المجلس» تتمنى له الشفاء العاجل. pic.twitter.com/3VkkacCTmB
— المجلس (@Almajlliss) September 5, 2020
وحرص الكثير من المتابعين على التفاعل مع نبأ إصابة صالح بكورونا ودعوا له بالشفاء العاجل والعودة إلى الشاشة قريبا بعد التعافي.
ويعد صالح من مشاهير الإعلاميين في الكويت، ويقول عن نفسه إنه ”اقتحم مجال التقديم التلفزيوني من باب الصدفة“، لكنه استطاع خلال فترة بسيطة ان يحقق جماهيرية واسعة نظرا لما يتبناه ويطرحه في برنامجه ”كلام صريح“.
واعتاد ”جرمن“ طرح قضايا وموضوعات شائكة محاولا من خلالها تقديم المساعدة لكل صاحب قضية أو مشكلة.