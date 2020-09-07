7 سبتمبر

5 أطعمة اجعلها في وجبة الإفطار لبداية يوم صحي

5 أطعمة اجعلها في وجبة الإفطار لبدا...

أوضحت دراسات علمية أهمية تناول الشخص وجبة الإفطار صباحا، معددة فوائدها على الصحة والنشاط البدني والذهني، إذ تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي بنسبة 25 %، كما

المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

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أوضحت دراسات علمية أهمية تناول الشخص وجبة الإفطار صباحا، معددة فوائدها على الصحة والنشاط البدني والذهني، إذ تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي بنسبة 25 %، كما تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بوظائفه كل صباح.

وعددت الدراسات الأطعمة التي يمكنك تضمينها في وجبة الإفطار والتي تقوم بتنشيط الجسم على مدار اليوم، وهي:

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الشوفان

يعتبر الشوفان غنيا بمضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وفي حال تناوله خلال وجبة الإفطار، فسوف تشعر بالشبع لمدة أطول، لذا يساعد الشوفان أيضا على إنقاص الوزن.

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التوت

يعد التوت أحد الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف ومليء بمضادات الأكسدة، لذا يعد تناول التوت في الصباح طعاما جيدا لبدء يومك.

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البيض

يؤكد خبراء التغذية أن البيض أفضل مصادر البروتين، ويحفز البيض على الشعور بالشبع لفترة أطول، لذا فهو خيار جيد أيضا، فضلا عن فوائده الغذائية.

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الموز

يعد الموز وجبة إفطار سريعة ومريحة وصحية أيضا، نظرا لأنه غني بالمعادن والفيتامينات الأساسية؛ ما يجعله طعام الإفطار المثالي.

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الجبن القريش

يعتبر الجبن القريش مليئا بالبروتين، والذي لا يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة مثل البيض، كما أنه يحتوي على فيتامينات (ب) وفيتامين (أ) والكالسيوم.

 