5 فواكه غنية بالكالسيوم لعظام وأسنان قوية.. تعرف عليها

الكالسيوم أهم المعادن في جسم الإنسان، حيث يدعم نمو الأسنان والعظام والعضلات بشكل صحي، كما أنه ضروري أيضًا لتخثر الدم وتقلص العضلات ووظائف الأعصاب وإشارات الخلايا، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ضربات القلب المنتظمة.

ويمكن أن يسبب نقص الكالسيوم أعراضًا مثل تقلصات العضلات وجفاف الجلد وتكسير الأظافر وتسوس الأسنان والبلوغ المتأخر والأرق وغير ذلك.

كما يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم في الجسم أيضًا إلى أمراض مثل هشاشة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

ويعتبر نقص الكالسيوم مشكلة متنامية بين النساء اليوم، ووفقًا لجامعة هارفارد، تحتاج النساء دون سن الخمسين إلى ما لا يقل عن 1000 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا و 1200 ملليغرام للنساء فوق 50 عامًا.

وتعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي من أفضل مصادر الكالسيوم، وفي حالة إن كنت شخصًا نباتيًا، فلا تقلق، إليك العديد من مصادر الكالسيوم غير الألبان.

وفيما يلي 5 فواكه مليئة بهذا المعدن الثمين:

المشمش المجفف

عندما يتعلق الأمر بالفواكه الغنية بالكالسيوم، فإن المشمش المجفف يتصدر القائمة، إذ يمكن أن يوفر كوب واحد من المشمش المجفف ما يقرب من 14 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها من الكالسيوم، والتي تبلغ 1000 ملليغرام.

الكيوي

ليست هذه الفاكهة الخضراء الغامضة فقط غنية بالكالسيوم، بل fفيتامين سي أيضًا ويمكن أن يوفر كوب واحد من الكيوي 61 ملليغرامًا من الكالسيوم، ولهذا، تناول الفاكهة أو تناول كوبا من عصير الكيوي لتقوية الأسنان والعظام.

البرتقال

يعتبر البرتقال من أفضل مصادر الكالسيوم وفيتامين سي، فعندما تأكل برتقالة كبيرة يزيد قطرها على 3 بوصات، يحصل جسمك على حوالي 74 ملليغرام من الكالسيوم.

التوت

يعد التوت الأسود والفراولة والتوت مصادر سهلة ولذيذة للكالسيوم، وعلى سبيل المثال، يحتوي كوب من عصير التوت الأسود على حوالي 42 ملليغرام من الكالسيوم.

الأناناس

هذه الفاكهة غنية بالكالسيوم إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأخرى، ومع ذلك، لا ينصح عادة الأناناس لمرضى السكرح لأنه يمكن أن يؤثر على مستويات السكر في الدم.