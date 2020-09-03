إسرائيل تغلق 30 مدينة ومستوطنة لوقف تفشي كورونا

قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، فرض إغلاق على 30 مدينة ومستوطنة، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من الإثنين المقبل.

وجاء قرار المجلس في ظل ارتفاع أعداد المصابين في هذه المناطق بشكل كبير، ووصفها بأنها ”مناطق حمراء“.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ”اتخذنا قرارا بفرض الحجر الصحي على المدن الحمراء التي تنتشر العدوى منها.. قررنا التصرف على الفور للحد من ارتفاع نسبة الوفيات“.

وسيتم الإعلان يوم الأحد المقبل رسميا عن أسماء المدن التي ستعود للحجر الصحي، كما سيتم تحديد الإجراءات التي ستفرض عليها بالتفصيل.

وكشف المنسق الجديد المكلف بمكافحة ”كوفيد19“ البروفيسور روني غامزو، عن بعض الإجراءات، مثل حظر التحرك لمسافة تزيد على 500 متر من المنزل، وإغلاق المحلات التجارية غير التي تبيع مستلزمات ضرورية، كما سيتم إغلاق نظام التعليم إلا رياض الأطفال والتعليم الخاص، إضافة إلى فرض حظر تجول ليلي لمنع الاحتفالات والتجمعات.

وأعلنت إسرائيل، صباح الخميس، تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة. ولم يسبق أن سجلت هذا العدد منذ ظهور الجائحة.