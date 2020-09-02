أمريكا تنتقد مخاوف "الصحة العالمية" بشأن اعتماد لقاح "كورونا" دون اجتياز التجارب

انتقد البيت الأبيض مخاوف عبرت عنها منظمة الصحة العالمية بعدما صرح مسؤول صحة أمريكي بأنه قد تتم الموافقة على لقاح لفيروس كورونا دون أن يستكمل كل التجارب.

وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تشارك في الجهود العالمية لابتكار وتصنيع وتوزيع لقاح للفيروس بسبب مشاركة المنظمة.

وكشفت المنظمة في الآونة الأخيرة أن نحو 172 دولة تشارك في خطتها للقاح كورونا لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان، ”ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع شركائنا الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكن لن نتقيد بمنظمات متعددة الأطراف تسيطر عليها منظمة الصحة العالمية التي يسودها الفساد، والصين“، مضيفا ”هذا الرئيس لن يدخر جهدا لضمان اجتياز أي لقاحات جديدة… للاختبارات بكل دقة“.

وأثمرت الجهود الدولية لتطوير لقاح لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يربو على 851 ألف شخص، عدة لقاحات تمر بتجارب المرحلة الأخيرة.

ولا يوجد أي لقاح معتمد لفيروس كورونا حتى الآن باستثناء ذلك الذي وافقت عليه روسيا قبل أن يخضع لتجارب واسعة النطاق.

وكان مسؤولون في منظمة الصحة العالمية حذروا الاثنين من أن المسارعة بتوزيع أي لقاح على نطاق واسع قد ينطوي على مخاطر.