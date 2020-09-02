صحيفة عبرية: تطوير القطاع الصحي يتصدر أولويات التعاون الإماراتي الإسرائيلي بعد اتفاق السلام

أكدت صحيفة عبرية أن القطاع الصحي يعد أحد أبرز القطاعات التي تسعى إسرائيل لتحقيق استفادة حقيقية منها، كإحدى ثمار اتفاق السلام التاريخي مع الإمارات، خاصة في ظل جائحة كورونا التي طالت آثارها السلبية أرجاء العالم.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن طاقما مشتركا يضم خبراء قطاع الصحة من دولة الإمارات وإسرائيل، ويمثله عن الجانب الإسرائيلي، مدير عام وزارة الصحة حيزي ليفي، اجتمع في أبو ظبي، في إطار اللقاءات التي عقدت الاثنين، خلال أول زيارة يجريها وفد أمريكي – إسرائيلي بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

ووفق الصحيفة، حمل الوفد الإسرائيلي المعني بالقطاع الصحي عددا من المقترحات بشأن التعاون بين البلدين، وعلى رأسها ملف فيروس كورونا، بيد أن التوقعات تشير إلى أن التعاون في القطاع الصحي سيشمل مجالات عديدة بما في ذلك أيضا مكافحة السمنة المفرطة والسكري، والتبادل الطلابي وعمليات تأهيل الأطباء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها على صلة بالزيارة قولها إن ”هناك تطلعات كبيرة لاستقبال أطباء إسرائيليين في دولة الإمارات، وتمكينهم من العمل في مستشفياتها عقب التوقيع على الاتفاق المرتقب“، مضيفة: ”هذا الأمر واقعي ونحن نتطلع لذلك“.

ولفتت المصادر إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد إجراء محادثات عبر الفيديو بين جهات رسمية بالمنظومة الصحية الإسرائيلية والإماراتية، وأن مدير عام شعبة العلاقات الدولية بوزارة الصحة، د. آشير سولمون، سيقود خطوات تعزيز التعاون مع الإمارات في القطاع الصحي.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام وزارة الصحة حيزي ليفي، الذي مثل الوفد الإسرائيلي الصحي خلال اجتماع أبو ظبي، أن لدى الوزارة نوايا لتنظيم زيارة رسمية قريبا لمصادر طبية رائدة من الإمارات إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على وقع زيادة أعداد الذين تم تشخيص حالاتهم إيجابية لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ناقش الطرفان إمكانية التعاون في مكافحة الفيروس، وطرح الجانبان إمكانية التعاون في كل ما يتعلق بالجائحة سواء عمليات الفحص أو التعامل مع المصابين، ومجالات أخرى حيوية تخص الصحة العامة في البلدين.

واقتبست ”يديعوت أحرونوت“ تصريح ليفي الذي أكد خلاله أن الاجتماع مع المسؤولين الإماراتيين في القطاع الصحي وكذلك من وزارة الخارجية في أبو ظبي، ”عقد في أجواء إيجابية يسودها الدفء“، مضيفا: ”قرر الجانبان التعاون على المدى القريب في مجال مكافحة فيروس كورونا ومجالات أخرى متعلقة بالقطاع الصحي من النواحي التنظيمية والابتكار والصحة العامة“.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه على يقين بأن هناك طريقة لترسيخ علاقات تعاون مع الإمارات العربية المتحدة، من شأنها أن تغرس بذور السلام بين البلدين“.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع شهد طرح مقترح آخر بشأن تنظيم زيارات لأغراض طبية بين البلدين، ومن ذلك اجراء عمليات القلب للأطفال الإماراتيين في إسرائيل، على أن يتم تنسيق الخطوة مع ”جمعية أنقذ قلب طفل“ الإسرائيلية، لكن الصحيفة قالت إن هذا المقترح قد لا يرى النور حاليا لأسباب تنظيمية وإدارية.

وناقش الطرفان أيضا التعاون في ملف التبادل الطلابي في مجال الطب بين البلدين، وأيضا التعاون في ملفات مختلفة من بينها مجال طب الطوارئ، مشيرة إلى أن مجال طب الكوارث والطوارئ سيشهد زخما كبيرا في الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن أوجه التعاون الأخرى ستشمل مكافحة مرض السكري والسمنة المفرطة، حيث تم عرض التجربة الإسرائيلية في مكافحة هذه الأمراض، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتوعية المواطنين بطبيعة المنتج الذي يقبلون على شرائه.