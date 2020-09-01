1 سبتمبر

5 وصفات طبيعية لتعزيز صحة البروستاتا

5 وصفات طبيعية لتعزيز صحة البروستات...

تلعب أنواع من الأطعمة دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بأمراض البروستاتا والسرطان، نظرا لما تحتويه من مركبات تعمل على تثبيط أي نشاط ضار. ووفق موقع "هيلث سايت"

المصدر: فتحي خلاف - إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

تلعب أنواع من الأطعمة دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بأمراض البروستاتا والسرطان، نظرا لما تحتويه من مركبات تعمل على تثبيط أي نشاط ضار.

ووفق موقع ”هيلث سايت“ الطبي، يميل المختصون في مجال علاج البروستاتا إلى الاعتقاد بأن اتباع نظام غذائي من المواد الدهنية والسكريات كفيل بحدوث الإصابة، ولكن في الوقت نفسه ينصحون باتباع نظام غذائي يساعد على تعزيز صحة البروستاتا.

Sohati - الطماطم قبل النوم

الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية أو ما يُعرف بالكاروتين الأحمر، الذي يساعد في منع سرطان البروستاتا ومقاومة نمو الورم لدى المصابين بسرطان البروستاتا.

鶏むね肉とブロッコリーのガーリックソテー レシピ 田口 成子さん ｜【みんなのきょうの料理】おいしいレシピや献立を探そう

البروكلي

البروكلي غني بمواد كيميائية نباتية مثل: سلفورافان، الذي يعمل كمنبه قوي للإنزيمات الطاردة للسموم من الجسم، والتي بدورها تستهدف بشكل انتقائي الخلايا السرطانية الضارة، كما تستطيع التمييز بين خلايا البروستاتا السليمة والمتضررة.

هذه أفضل التوقيتات لشرب الشاي الأخضر وإلا سيضرك كثيراً!

الشاي الأخضر

تعمل المركبات المتوافرة في الشاي الأخضر، على الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عن طريق التأثير على نمو الورم، وموت الخلايا، وتنبيه الهرمونات.

Estos son los beneficios de las legumbres en tu organismo | ChapinTV

البقوليات

تحتوي البقوليات على مركبات نشطة تعرف باسم فيتويستروغنز، والتي تحتوي بدورها على عناصر تكافح الإصابة بسرطان البروستاتا، إذ تؤثر على تنظيم الهرمونات وموت الخلايا.

الرمان" يحارب الشيخوخة ويقي من السرطان

الرمان

عندما تتراكم الجزيئات الضارة بالجسم فإنها تتلف الحمض النووي، وهو ما يسمى بـ الإجهاد التأكسدي، وفي هذه الحالة يعد الرمان علاجا مثاليا نظرا لغناه بمضادات الأكسدة؛ ما يجعله يساعد على منع انتشار خلايا سرطان البروستاتا.