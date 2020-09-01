5 وصفات طبيعية لتعزيز صحة البروستاتا

تلعب أنواع من الأطعمة دورا مهما في تقليل خطر الإصابة بأمراض البروستاتا والسرطان، نظرا لما تحتويه من مركبات تعمل على تثبيط أي نشاط ضار.

ووفق موقع ”هيلث سايت“ الطبي، يميل المختصون في مجال علاج البروستاتا إلى الاعتقاد بأن اتباع نظام غذائي من المواد الدهنية والسكريات كفيل بحدوث الإصابة، ولكن في الوقت نفسه ينصحون باتباع نظام غذائي يساعد على تعزيز صحة البروستاتا.

الطماطم

تحتوي الطماطم على مضادات أكسدة قوية أو ما يُعرف بالكاروتين الأحمر، الذي يساعد في منع سرطان البروستاتا ومقاومة نمو الورم لدى المصابين بسرطان البروستاتا.

البروكلي

البروكلي غني بمواد كيميائية نباتية مثل: سلفورافان، الذي يعمل كمنبه قوي للإنزيمات الطاردة للسموم من الجسم، والتي بدورها تستهدف بشكل انتقائي الخلايا السرطانية الضارة، كما تستطيع التمييز بين خلايا البروستاتا السليمة والمتضررة.

الشاي الأخضر

تعمل المركبات المتوافرة في الشاي الأخضر، على الحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عن طريق التأثير على نمو الورم، وموت الخلايا، وتنبيه الهرمونات.

البقوليات

تحتوي البقوليات على مركبات نشطة تعرف باسم فيتويستروغنز، والتي تحتوي بدورها على عناصر تكافح الإصابة بسرطان البروستاتا، إذ تؤثر على تنظيم الهرمونات وموت الخلايا.

الرمان

عندما تتراكم الجزيئات الضارة بالجسم فإنها تتلف الحمض النووي، وهو ما يسمى بـ الإجهاد التأكسدي، وفي هذه الحالة يعد الرمان علاجا مثاليا نظرا لغناه بمضادات الأكسدة؛ ما يجعله يساعد على منع انتشار خلايا سرطان البروستاتا.