وفاة الرئيس الهندي السابق "براناب موكرجي" بعد إصابته بـ"كورونا"

قال نجل الرئيس الهندي السابق ”براناب موكرجي“ ومكتب الرئيس الحالي، إن موكرجي توفي، اليوم الإثنين، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان ”موكرجي“ في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي.

والراحل كان سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين.

وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند، على تويتر ”وفاته تمثل نهاية عصر“.

وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم العاشر من آب أغسطس الجاري.

وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.