تعرف على 5 طرق للتغلب على القلق والاضطراب العقلي دون أدوية

يشعر الكثير منا بالقلق في حياتهم اليومية العادية، والقلق هو حالة فسيولوجية تتركب من تضافر عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية، لخلق شعور غير سار يرتبط عادة بعدم الارتياح والخوف والتردد.

وللتخلص من هذه المخاوف، يلجأ البعض إلى الأدوية وهذا غير مناسب على الإطلاق، قد لا تدرك ذلك، ولكن في حالة التوتر، تزداد ضربات قلبك، لذلك كلما شعرت بنوبة قلق أو إزعاج، تحكم في عملية التنفس، فقط قم بأخذ 10 أنفاس طويلة، سيساعد ذلك على أن تصبح ضربات قلبك طبيعية، وستتجاوز توترك.

إذا كنت ترغب في التغلب على القلق، فحاول معرفة سبب القلق أولا، بعد ذلك، هل يمكنك كتابته على الورق؟ ثم فكر فيما يمكن فعله لحل هذه المشكلة إذا أمكن، ابدأ في تنفيذه على الفور.

هل أنت خائف من شيء ما؟ أحيانا يكون الرهاب أو الخوف مدعاة للقلق، لذا حاول السيطرة على القلق، في مثل هذا الوقت، ابدأ في التفكير في تلك الأشياء التي تجعل عقلك مسترخيا، على سبيل المثال: الصلاة، او الاستماع إلى الموسيقى، والتمارين الرياضية، وقراءة كتاب، والجلوس بشكل مريح، وما إلى ذلك.

إليك 5 طرق للتغلب علي القلق والاضطراب العقلي:

الثقة بالنفس

الثقة بالنفس هي أقوى جانب في أي إنسان، إذا زادت الثقة، يمكنك الاسترخاء تحت أي ظرف من الظروف، وتعتبر من أهم العوامل التى تساعد على التغلب على الخوف من الاختبارات أو مسببات القلق، ولاكتساب تلك الصفة يجب أن تدون ما تنجزه يوميا لتشعر على مدار الأيام بقيمة ما تقوم به.

الصراحة

إذا كنت غير قادر على محاربة مشكلتك بمفردك، فشارك مشكلتك مع أحد المقربين للحصول على المساعدة اللازمة في تخطي قلقك.

الاعتناء بالنفس

إذا كنا محاطين بالقلق، فلن نكون قادرين على الاعتناء بأنفسنا خلال هذا الوقت، بسبب تفاقم أسلوب حياتنا، وتتفاقم المشكلة بدلا من إنهائها، لذلك من الأفضل أن تعتني بنفسك في مثل هذه الأوقات.

تغيير في الروتين اليومي

في كثير من الأحيان، يحدث أن يصبح روتينك اليومي هو سبب قلقك، لذا قم بتغيير بسيط في روتينك اليومى، بشرط ألا يؤثر على عملك الأساس، سيمنحك ذلك الكثير من الراحة.

القيام بعمل بناء

إذا بنى المرء حياته بشكل بناء، فيمكنه التخلص من القلق إلى حد كبير، امنح مساحة أكبر للأشياء الإيجابية في نمط حياتك وتلاش السلبية، يمكنك -أيضا- تقليل التوتر عن طريق ممارسة الرياضة.

أيضا، من المستحسن اتباع نظام غذائي منظم، حاول أن تتناول طعاما متوازنا ثلاث مرات، بما في ذلك الوجبات الخفيفة مرتين، إلى جانب ذلك، فإن شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يخفف من القلق، إذا بدأت اليوم بكوب من الماء، فسيكون ذلك أفضل.

التنفس العميق هو -أيضا- طريقة بسيطة ولكنها فعالة لتخفيف القلق. كلما كنت تعاني من الضغط النفسي أو القلق، خذ نفسا عميقا طويلا.

يمكنك -أيضا- ممارسة بعض هوايتك المفضلة لتخفيف القلق. إذا كنت مغرما بقراءة الكتب والعزف والاستماع إلى الموسيقى وما إلى ذلك، فستتحرر من القلق في أي وقت من الأوقات، أو يمكنك -أيضا- التفاعل مع الأشخاص المحبين في منزلك.