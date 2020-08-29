لصحة الغدة الكظرية .. دعوة لتناول الحبوب الكاملة والعرقسوس

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام شديدة في أجزاء وأعصاب الجسم واضطرابات النوم والجهاز الهضمي وهذا ما يُطلق عليه تعب أو إعياء الغدة الكظرية.

ووفق صحيفة ”بينك فيلا“، يحدث هذا نتيجة إفراز الغدة الكظرية لهرموني الكورتيزول والأدرينالين عند تعرض الجسم للضغط والتوتر الذي بدوره يؤدي لارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وهذا يختلف عن مرض قصور الغدة الكظرية والذي من أعراضه القيء وآلام المعدة والإسهال والاكتئاب وانخفاض ضغط الدم وإسمرار الجلد.

وتطرقت الصحيفة إلى الأعراض التي تظهر على الجسم والتي تُشير لوجود مشكلات في الغدة الكظرية وكيفية التعامل مع هذه المشكلة المرضية بطرق منزلية بسيطة.

أعراض

من الأعراض التي تؤكد وجود مشكلة في الغدة الكظرية وتستدعي الذهاب لإجراء تحاليل الدم اللازمة هي التعب والإعياء المستمر وتراجع القدرة على النشاط البدني وصعوبة النوم وفقدان وزن شديد دون أي مقدمات، والشراهة نحو الملح والسكر.

بعد الانتهاء من الفحوص الخاصة بالغدة الكظرية، يجب أن يتم إجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من عدم وجود فقر دم والمشكلات القلبية وأمراض المناعة والكبد والقولون العصبي وانخفاض ضغط الدم والاكتئاب وتغيير لون الجلد.

تغذية صحية

إذا كنت من تعاني من مشكلات بالغدة الكظرية، يجب أن تحرص على تناول الأغذية الغنية بالبروتين كالخضراوات والحبوب الكاملة مع الحرص على تقليل الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والسكر والأطعمة المقلية إضافة إلى تجنب الكافيين.

ودعت الصحيفة إلى ممارسة التمرينات الرياضية المنتظمة وتمرينات التنفس والتأمل للتخلص أو للتحكم في القلق والتوتر.

وتساعد حمية غذائية تحت إشراف الطبيب تعتمد على عدة عناصر غذائية وفيتامينات مثل الماغنسيوم وفيتامينات B-6, B-5, B-12 و C في التغلب على الإجهاد الناجم عن الغدة الكظرية.

هناك بعض الأعشاب التي تعتبر مكملات غذائية تساعد على التحكم في هرمونات الغدة الكظرية من خلال تخفيض حدة القلق والتوتر مثل العرقسوس والماكا وعشبة الجينسينج السيبيرية.