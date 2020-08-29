بينها البيض.. 5 أطعمة تعزز قوة عقلك

يعتبر العقل المفتاح لحسن سير عمل الجسم بالكامل، ويحتاج الإنسان إلى تغذية هذا العضو المهم والعناية به، وهناك العديد من الأطعمة التي تغذي العقل وتعزز من قوته، وتمنع الإصابة بمشاكل الذاكرة أو القدرات المعرفية.. وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تعزز قوة عقلك:

البيض

يعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين ويجعلك تشعر أيضًا بالشبع لفترة أطول، فضلًا عن فوائده في إنقاص الوزن، إلا أنه يمكن تعزيز قوة عقلك أيضًا بمجرد تناول بيضة في اليوم.

اللوز

يعتبر اللوز من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها للحفاظ على صحة الدماغ والعقل، كل ما عليك فقط تناول القليل منها كلما أمكن.

وتحتوي المكسرات على فيتامين هـ المضاد للأكسدة، ووجدت بعض الدراسات أنه يقلل من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

الخضروات الخضراء

لا تعتبر الخضروات الخضراء مفيدة فقط للصحة العامة، إلا أنه يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي لتعزيز قوة الدماغ والعقل.

الشاي الأخضر

يعمل تناول الشاي الأخضر لبضع مرات يوميًا على تحسين قدراتك المعرفية، إلا أنه لا ينبغي الإفراط في تناوله؛ لأنه يؤثر على امتصاص الكالسيوم في العظام.

السمك

تزيد الأسماك الدهنية من القدرة على التعلم وتقوية الذاكرة أيضًا، فضلًا عن فوائده الصحية المتعددة.

ولا تعتبر الأسماك غنية بالبروتينات فحسب، بل إنها مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية مفيدة لصحة الدماغ.

وتم ربط النظام الغذائي الذي يحتوي على مستويات أعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية بتقليل مخاطر الخرف والسكتة الدماغية وبطء التدهور العقلي، كما تلعب أيضًا دورًا حيويًا في تقوية الذاكرة.