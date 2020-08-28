6 مخاطر صحية عند ارتداء العدسات اللاصقة فترة طويلة.. تعرف عليها

يسبب ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة مشكلات خطيرة للعين، من تهيجها إلى العدوى وحتى عدم وضوح الرؤية، لهذا، نطلب منك اليوم التوقف عن وضع العدسات لمدة طويلة؛ لأنها تؤثر على صحتك وتسبب العديد من المشاكل الصحية.

وحتى لو كنت ترتدي العدسات اللاصقة اليومية، فليس من الآمن تركها لساعات طويلة أو النوم بها.

وتماما مثل أن النوم بوجه كامل من المكياج يمكن أن يسبب لك حب الشباب ويتلف بشرتك، كذلك يمكن أن تسبب العدسات اللاصقة أيضا أضرارا خطيرة بالقرنية، والعديد من المضاعفات.

فما هي المخاطر الستة المحتملة لارتداء العدسات لفترة طويلة:

التهاب الملتحمة

يمكن أن يسبب ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة التهاب الملتحمة، فإذا لاحظت وجود ترشح وحكة وانزعاج في عينيك، فقد تكون مصابًا بالتهاب الملتحمة.

ألم في العين

يمكن أن يتسبب ارتداء العدسات اللاصقة طوال الليل أو أخذ قيلولة معها بخدوش في القرنية، ما يؤدي إلى آلام شديدة في عينيك، وتنشأ هذه الحالة لأن العدسات تمنع وصول الترطيب والأوكسجين إلى القرنية.

التهاب القرنية

هذه الحالة تشبه إلى حد كبير التهاب الملتحمة، لكن الاختلاف الوحيد هو أنها تسبب ضررًا داخليًا لعينيك، ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى فقدان جزئي للرؤية في الحالات الخطيرة.

احمرار العين

إذا كنت تعاني من احمرار العين في كثير من الأحيان، فهذا مؤشر واضح على تلف عينيك، وإذا لم يختف الاحمرار في غضون أيام قليلة، فقد يكون ذلك نتيجة الإفراط في استخدام العدسات اللاصقة، وهذه حالة خطيرة يجب أن تأخذها على محمل الجد.

اتساع الأوعية الدموية للقرنية

ساعات طويلة من ارتداء العدسات اللاصقة تمنع عينيك من الحصول على السوائل التي تحتاجها، كما أنه يقيد إمداد عينيك بالأكسجين.

ونظرًا لعدم حصول عينيك على كمية كافية من الأكسجين، تحاول الأوعية الدموية المحيطة بالقرنية التكيف في محاولة لزيادة تدفق الدم، وهذا يسبب فرط نمو الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، أو حتى فقدان البصر في الحالات الشديدة.

ويمنع تمدد الأوعية الدموية الضوء من الانتقال عبر القرنية، ما يؤدي في النهاية إلى تلف جزئي أو كامل في الرؤية.

تقرحات العين

إذا كنت لا تهتم كثيرًا بتنظيف العدسات اللاصقة قبل ارتدائها لساعات، فقد تصاب بتقرحات العين، وتظهر هذه على شكل قروح مفتوحة بيضاء أو رمادية اللون على القرنية، ويمكن أن تكون مؤلمة، وقد تسبب أيضا عدم وضوح الرؤية والعمى في بعض الحالات.