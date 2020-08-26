5 أطعمة تحافظ على صحة عيون الأطفال

في ظل استعداد العديد من المدارس لبدء الدراسة رقمياً، من المحتمل أن يتعرض الطفل لوقت أطول أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية، وعلى المدى الطويل يمكن أن يؤثر على بصره.

إزاء ذلك، وجدت الدراسات أن الأطفال الذين يقضون وقتًا أطول أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بقصر النظر، كما يمكن أن تؤدي إلى جفاف وتهيج العينين.

ولحماية بصر طفلك، تأكد من أن وقت الجلوس أمام تلك الأجهزة يقتصر على ساعات الدراسة فقط، دعه يستمتع ببعض وقت اللعب في الهواء الطلق في الشرفة أو الحديقة مع اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي سليم ضروري للحفاظ على صحة عيون طفلك، فعندما نتناول الأطعمة لتحسين البصر، قد تفكر في الجزر، لا شك أنه مصدر غني بفيتامين أ، وهو عنصر غذائي ضروري للرؤية الجيدة، ولكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى المفيدة لصحة العين.

وفيما يلي 5 أطعمة يجب إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لطفلك لتقوية نظره.

الأسماك

تعتبر أسماك المياه العميقة مثل السلمون والتونة والماكريل مصادر رائعة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في الحفاظ على ترطيب العين ومنع متلازمة جفاف العين، لذلك قم بتضمين هذا الطعام في نظام طفلك الغذائي لتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي لاحقًا.

الخضروات الورقية

نظرًا لارتفاع مستويات اللوتين والزياكسانثين، فإن الخضروات الورقية الخضراء مثل الكرنب والسبانخ لها خصائص قوية مضادة للأكسدة يمكنها محاربة الجذور الحرة في العين، وهذا بدوره يمكن أن يمنع التنكس البقعي مع تقدم طفلك في السن.

البيض

البيض غني بفيتامين أ، ويمكن أن يساعد أيضاً في الوقاية من العمى الليلي وجفاف العين، وتساعد أيضاً الكاروتينات الموجودة في صفار البيض على تحسين الصبغة الواقية في البقعة، وهي جزء العين الذي يتحكم في الرؤية المركزية، كما تساعد على منع إعتام عدسة العين.



الحمضيات

هذه الفاكهة غنية بفيتامين سي الذي يمكن أن يعزز جهاز المناعة لدى طفلك ومقاومته لأمراض العين والأمراض الأخرى.

المكسرات

تأكد من إدراج اللوز والفستق والجوز في نظام طفلك الغذائي، المكسرات مصادر جيدة لفيتامين هـ، الذي يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة يساعد في الحفاظ على بصر طفلك.