علاجات منزلية لمنع الشخير.. تعرف عليها

يعتبر الشخير في كثير من الأحيان، مؤشرا على وجود حالة صحية خطيرة، كما يمكن أن يؤدي إلى التهيج والإرهاق والشعور بالتعب المستمر.

ورغم أن غالبية الأشخاص، وخاصة الرجال، يقومون بالشخير بانتظام أثناء نومهم، يعتبر الشخير الخفيف بعد يوم طويل مرهق أمرا طبيعيا، إلا إذا كنت تعاني منه باستمرار، فينبغي مراجعة الطبيب.

ويمكن أن يكون الشخير بصوت عال علامة على توقف التنفس أثناء النوم، ووجد الباحثون حيلة مثيرة للاهتمام يمكن أن تساعد على التوقف عن الشخير ليلا، فضلا عن مجموعة من العلاجات المنزلية التي تحل المشكلة:

الوقوف طويلا

وفقا لدراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في عام 2017، فإن الوقوف طوال اليوم أو تحريك الساق أثناء الجلوس يمكن أن يساعد على التوقف عن الشخير ليلا.

ويرجع السبب وراء ذلك إلى احتباس السوائل الزائدة في الساق؛ بسبب الجلوس طوال اليوم، وتسبب كثرة السوائل في عضلات الساق تضييقا في القصبة الهوائية أو المريء؛ ونتيجة لذلك، يتحرك الهواء بشكل أسرع في الحلق ليلا مما يسبب الشخير.

وهناك أيضا بعض العلاجات المنزلية المعروفة بفعاليتها في القضاء على الشخير وهي:

الزنجبيل والعسل

يعد تناول كوب دافئ من شاي الزنجبيل والعسل قبل الذهاب إلى الفراش، وسيلة مضمونة للتخلص من الشخير، حيث يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم، مما يزيد من إفراز اللعاب ويهدئ الحلق ويمنع الشخير.

الأناناس والموز والبرتقال

يزيد الأناناس والموز والبرتقال من كمية الميلاتونين في الجسم؛ ما يساعد في تحسين جودة النوم ليلا، ويعتبر تناول هذه الفواكه قبل الذهاب إلى الفراش علاجا فعالا.

زيت الزيتون البكر

لا يعتبر زيت الزيتون البكر مفيدا لطهي الطعام فقط، لكن يمكن أن يساعد أيضا في تنقية مجرى الهواء، ويؤدي تناول بعض من زيت الزيتون قبل النوم إلى منع عضلات الحلق من سد الحلق ليلا.