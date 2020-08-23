امرأة هندية تتخلص من أكبر ورم مبيض في العالم (صورة)

نجح أطباء في إحدى مستشفيات الهند، بإزالة أكبر ورم مبيض في العالم لامرأة تبلغ من العمر 52 عامًا، وفقًا لما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، كان وزن الورم العملاق أكثر من 50 كيلو غرام، عندما تمت إزالته من نيرمالا، المريضة القاطنة في نيودلهي بالهند، إذ اضطر الجراحون إلى إجراء عملية جراحية، بعد أن أصيبت المريضة بمشكلات في التنفس والشكوى من ألم حاد في بطنها، في حين عانت نيرمالا من فقر دم شديد ولم تكن قادرة على المشي بسبب حجم الورم الحميد.

وقال الدكتور آرون براساد: ”وجدنا ورمًا متقدمًا في مبيضها، أدى في النهاية إلى الضغط على أمعائها، وبعد ذلك أدى ذلك إلى عسر الهضم وآلام حادة في المعدة“، مضيفًا أنه لم ير مثل هذه الحالة في العقود الثلاثة التي قضاها كطبيب محترف.



وأفاد براساد، بأنه ”مع انخفاض مستوى الهيموغلوبين، كانت هذه مهمة كبيرة وصعبة للغاية للأطباء“، في الوقت الذي أشاد فيه بفريقه في إنجاح تلك الجراحة الخطيرة للغاية، قائلًا ”أرى أنه إنجاز لا يصدق الطريقة التي تم بها تنفيذ العملية، فلم يكن هناك مجال للخطأ، وحقًا، كانت جهود الفريق جديرة بالثناء“.

واستغرقت العملية الجراحية 3 ساعات ونصف الساعة لإزالة الورم، الذي يعتقد أنه واحد من أكبر الأورام التي تم إجراء عملية جراحية لها على الإطلاق.

كما أعرب الدكتور أبهيشيك تيواري، عن سعادته لتعافي المريضة بسرعة، قائلًا ”إنها محظوظة للغاية بنجاح العملية وبقائها حتى الآن على قيد الحياة، فقد كان الوضع خطيرًا للغاية، خوفًا من فشل عمل أعضائها مرة ثانية“.

وفي 2017، نجح الأطباء في مدينة تاميل نادو الهندية بإجراء عملية جراحية لورم بحجم 34 كجم من مبيض امرأة أخرى، وفي 2019، استطاع الأطباء أيضًا، إزالة ورم ضخم يصل وزنه إلى 18 كيلوغرام من مبيض سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا.