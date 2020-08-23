4 أطعمة تحميك من الإصابة بالنوبات القلبية.. تعرف عليها

يوصي الخبراء بضرورة تناول كمية وفيرة من الخضراوات الصليبية أسبوعيا من أجل صحة جيدة، حيث تحتوي هذه الخضراوات على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل: حمض الفوليك وفيتامين C و E و K والألياف، فضلا عن المركبات التي لها تأثيرات مضادة للسرطان.

وكشفت دراسة جديدة أيضا، أن استهلاك الخضراوات الصليبية، مثل: البروكلي والملفوف، يقلل من النوبات القلبية أو السكتة الدماغية لدى النساء الأكبر سنا.

وعادة ما تحدث النوبات القلبية أو السكتات الدماغية بسبب تراكم رواسب الدهون والكالسيوم في الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مثل: الشريان الأورطي لذا من الضروري تجنبها باتباع نمط غذائي صحي.

وفيما يأتي أهم مصادر الخضراوات الصليبية التي تحمي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية:

البروكلي

يساعد تناول البروكلي بانتظام على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية؛ حيث يقوم بتقليل نسبة الكوليسترول في الجسم.

وتوصلت دراسة إلى أنه يساعد أيضا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويقوم بتحسين صحة العين والوقاية من السرطان وتقوية العظام.

القرنبيط

يساعد القرنبيط في الحفاظ على الرطوبة، ويحتوي أيضا على تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا.

الملفوف

يعتبر الملفوف، وخاصة الملفوف الأحمر، مفيدا لصحة القلب، ويقوم برفع مستويات البيتا كاروتين واللوتين ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب وتقلل العوامل المرتبطة بتصلب الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الملفوف تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

كرنب بروكسل

يُزرع كرنب بروكسل على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة الأمركية، ويوفر فوائد صحية كبيرة، مثل: تحسين صحة العظام، وضبط مرض السكري، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

الكرنب الأجعد

وهو نوع من أنواع الكرنب ويساعد على خفض نسبة الكوليسترول؛ ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعتبر الكرنب الأجعد أحد أفضل مصادر ”فيتامين ك“ في العالم، كما يحتوي على العديد من المواد التي تساعد في محاربة السرطان.