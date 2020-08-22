من جنوب أفريقيا.. وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 116 عامًا (صور)

توفي شخص من جنوب أفريقيا يُدعى فريدي بلوم، عن عمر ناهز الـ 116 عامًا، ويُعتقد أنه أكبر معمّر في العالم.

وأظهرت وثيقة الهوية الشخصية لفريدي بلوم، أنه ولد في مقاطعة الكاب الشرقية في شهر أيار/مايو من العام 1904، على الرغم من أن موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية، لم تتحقق من ذلك قط.

وعندما كان ”فريدي“ مراهقًا، توفيت عائلته بأكملها بسبب وباء الإنفلونزا الإسبانية العام 1918، وبقي على قيد الحياة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، وخلال حقبة الفصل العنصري في بلاده.

وقال ”بلوم“ في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية في العام 2018، إنه لا يوجد سر خاص لطول عمره، وإن“الله هو القادر الوحيد على كل شيء ولديه كل القوة، وليس لدي أي شيء، وبإمكانه أخذ روحي في أي وقت، وبإمكانه جعلي أستمر في الحياة“.

وأمضى ”بلوم“ معظم حياته في العمل كمزارع بـ“كيب تاون“، ولم يتقاعد إلا عندما بلغ سن الثمانين من عمره، والتقى زوجته جانيت، البالغة من العمر 86 عامًا في رقصة وفاز بقلبها، بينما توقف عن زيارة الأطباء قبل أكثر من عامين، مدعيًا أنه قد سئم من الوخز.

وعلى الرغم من أنه تخلى عن الشرب منذ سنوات عديدة، إلا أنه كان يدخن بانتظام، وفقًا لتقرير الهيئة البريطانية، الذي بين أن ”بلوم “ أكبر بـ4 سنوات من بوب ويتون البريطاني، الذي يبلغ من العمر 112 عامًا، حيث يعتبر أكبر رجل حي في العالم وسُجل بموسوعة ”غينيس“ العالمية في شهر أذار/مارس الماضي.

وقال أندريه نايدو المتحدث باسم عائلة بلوم، إنه توفي لأسباب طبيعية في كيب تاون، اليوم السبت، بحسب ما نقلته عنه وكالة فرانس برس.

وأشار إلى أنه ”قبل أسبوعين كان الجد (بلوم) لا يزال يقطع الخشب، لقد كان رجلًا قويًا ومليئًا بالفخر“، مضيفًا أنه ”في غضون أيام ضعفت صحة السيد بلوم وأصبح هشًا للغاية“.