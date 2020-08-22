تعرف على وضعيات صحية لمنع آلام الظهر وتصحيح شكل الجسم (صور)

تتسبب وضعيات الجسم والحركة الخاطئة بحدوث آلام أعلى وأسفل الظهر وعدم استقامة شكل الجسم، لذلك من المهم أن نعلم عن وضعيات الجسم الصحيحة التي من شأنها إراحتنا من آلام الظهر وتصحيح شكل الجسم والعمود الفقري.

ونشرت صحيفة ”برايت سايد“ تقريرا عن وضعيات الجسم وطرق إراحة الظهر وتحسين شكل الجسم:

ضع علامة X بشريط لاصق

يُطلق على هذه الوضعية في عالم الطب ”وضعية اللاصق“، وهي وسيلة شائعة لتثبيت الجسم وتحريكه في الوضع الصحيح، ويمكنك إحضار شريط ملائم للجلد وقم بعمل علامة X على ظهرك وهذه الطريقة ستثبت الجسم وتمنع الكتف من الانحناء للخلف.

ضع قدمك بشكل منبسط على الأرض

تفرض طبيعة عمل الكثير من الأشخاص عليهم الجلوس لفترات طويلة، لذلك احرص على بقاء رجلك منبسطة على الأرض مع ثني منطقة الركبتين، وإذا لم تستطع تلمس الأرض يمكنك الاستعانة بمسند أو كتاب على سبيل المثال لبسط رجلك في وضع مستقيم.

استخدم منشفة ملفوفة لدعم أسفل الظهر

إذا كنت تشعر بالألم في منطقة أسفل الظهر عند الجلوس، يمكنك وضع منشفة ملفوفة لدعم منطقة أسفل الظهر والعمود الفقري.

ضع يديك في جيوبك الخلفية

إذا كنت لا تستطيع التحكم في وضعية ظهرك أثناء الوقوف وتعاني من انحنائه للأمام، يمكنك القضاء على هذه المشكلة بوضع يديك في جيوبك الخلفية؛ حتى تجعل كتفيك في وضعية مستقيمة.

أجب على مكالماتك الهاتفية وأنت تسير

من الأفضل أن تجيب على مكالماتك الهاتفية وأنت تسير؛ من أجل تجديد نشاطك وفرد منطقة الظهر والكتفين، وامنح نفسك استراحة من وضعية الجلوس الطويلة.