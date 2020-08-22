وزير الصحة اللبناني: سنشهّر بأسماء مرضى كورونا المخالفين علنا

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، قرارا، يقضي بالنشر عبر وسائل الإعلام، لأسماء المصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن يخالفون تعليمات الإجراءات الصحية اللازمة لمنع نقل العدوى بين أشخاص آخرين.

وقال الدكتور حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: ”سنُشهّر باسم كل مصاب بفيروس كورونا يخالط الناس، وبكل من لا يلتزم بالحجر المنزلي“.

وأكد في تصريح صحفي، انتشار الفرق الطبية في كافة المدن والقرى اللبنانية، والتي بدورها ستُعد يوميا تقريرا يرصد مدى التزام السكان بإجراءات الوقاية من كورونا، في ظل دخول فرض الحظر حيز التنفيذ، يوم الخميس الماضي؛ لمنع تفشي الفيروس، حيث سيتم عمل الإجراءات الميدانية اللازمة بناء على التقارير.

وبحسب صحيفة ”بوابة الإقليم والشوف“ اللبنانية، فقد اتخذ وزير الصحة اللبناني هذا القرار بعد استيائه من تصاعد موجة المصابين بفيروس كورونا في لبنان، والتي وصلت خلال يوم واحد إلى 605 حالات، وفقا لإحصائية نشرت يوم الخميس الماضي.

كما كشف حسن عن اتفاق بين الصحة اللبنانية والبنك الدولي لدفع الفواتير العلاجية للمصابين بفيروس كورونا.

ودعا إلى ضرورة إنشاء حملات توعية عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ للتعريف حول مخاطر فيروس كورونا، وإلى تكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة الحساسة في البلاد.