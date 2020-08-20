البحرين تلغي الحجر المنزلي للقادمين إليها

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أنها ستلغي البروتوكول الذي يلزم جميع القادمين إلى البلاد بعزل أنفسهم منزليا لمدة 10 أيام بغض النظر عن نتيجة تحليل فيروس كورونا.

ويقضي البروتوكول الجديد، الذي يسري اعتبارا من اليوم الخميس، بإجراء الاختبار على القادمين مرتين، الأولى فور وصولهم والثانية بعد 10 أيام، ولكن إذا جاءت نتيجة التحليل الأول سلبية يمكن إنهاء العزل المنزلي.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، إن تطبيق الإجراء الجديد يأتي بعد أن أظهرت الإحصاءات أن الحالات الإيجابية للمسافرين القادمين بلغت 0.2% فقط بعد إجراء فحص الخروج من الحجر البالغة مدته 10 أيام في الفترة بين الأول من يوليو/ تموز، و 16 أغسطس/ آب.

وسجلت البحرين 3482 حالة إصابة بفيروس كورونا و178 وفاة.