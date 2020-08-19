تعرف على 6 فوائد صحية لشرب عصير العنب

للعنب فوائد عدة منها المساعدة في علاج أمراض مثل القلب، وضغط الدم، والتمثيل الغذائي والمناعة، وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، التي قد تقلل بدورها من خطر هذه الأمراض.

وبفضل فوائده الجمة، لا يقتصر تناول العنب كفاكهة فقط، بل يدخل في تكوين مجموعة واسعة من الأطعمة الشعبية.

تقرير جديد لمجلة ”هيلث سايت“، يؤكد غنى فاكهة العنب بالفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تقدم لجسمك الكثير.

تعرف على الأمراض التي يمكن لعصير العنب مقاومتها.



1- يحمي من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار

يحمي عصير العنب القلب من الكوليسترول الضار، وأظهرت دراسة أن مركبات الفلافونويد الموجودة في العنب الأرجواني، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب التاجية.



2- يحسن المناعة

بحسب دراسة طبية، يساعد كوب من عصير العنب الأرجواني على تحسين المناعة لدى الأشخاص في منتصف العمر، كما يعزز عصير العنب من مستويات ”فيتامين ج“ بالجسم.



3- يمنع انسداد شرايين القلب

أشارت دراسة إلى أن عصير العنب يساعد على منع الانسدادات في القلب عن طريق الحد من نشاط الصفائح الدموية.



4- يُحسن الأيض

التناول المنتظم للعنب وعصيره، يُحسن من عملية التمثيل الغذائي، فقد ذكرت دراسة أن عينات بولية لأشخاص كانوا تناولوا عصير العنب الأحمر، ثبتَ أنهم كانوا أقل حمضية مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا عصائر أخرى أو دواء وهميا.



5- يتحكم في ضغط الدم

تتحكم مركبات الفلافونويدات ومضادات الأكسدة الموجودة في العنب بضغط الدم، وذلك عن طريق مساعدة عضلات القلب على الاسترخاء، وتحسين تدفق الدم.



6 – يساعد في فقدان الوزن

أظهرت دراسة أن الاستهلاك اليومي لعصير العنب بشكل مستمر لمدة 12 أسبوعا لم يؤد إلى أي زيادة في الوزن، على عكس الآخرين الذين اختاروا مشروبا اصطناعيا بنكهة العنب، فتسبب ذلك في زيادة وزنهم.