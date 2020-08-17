كيف نخفض مستويات السكر في الحالات الطارئة؟

مرض السكري هو حالة صحية استقلابية تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم (أو الجلوكوز).

وفي مرض السكري من النوع الأول، تتأثر قدرة جسمك على إنتاج الأنسولين، ويساعد هرمون الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس، الجسم على الاستفادة من سكر الدم؛ لأنه ينقل السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه لاحقا، نتيجة لذلك، يمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم في الجسم.

من ناحية أخرى، ففي مرض السكري من النوع الثاني، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الأنسولين لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ووفق موقع ”إي تايمز“، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط وغير المعالج إلى مشاكل طبية فائقة ويتطلب علاجا طبيا عاجلا في كثير من الحالات.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم -أيضا- إلى إتلاف عينيك وكليتيك وأعصابك وقلبك في حالة عدم توافر العلاج في الوقت المناسب، وتجدر الإشارة إلى أن المراقبة الدقيقة لمستويات السكر في الدم من خلال الأدوية الموصوفة وتغيير نمط الحياة أمر بالغ الأهمية.

وتعتبر مستويات السكر في الدم أقل من 140 ملليغراما لكل ديسيلتر طبيعية، ومع ذلك، إذا كان سكر الدم لديك أعلى من 130 ملليغراما لكل ديسيلتر قبل تناول الوجبة وأكثر من 180 ملليغراما لكل ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام، فإنه يعتبر من المستويات العالية بشكل غير طبيعي من السكر في الدم.

وتتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم، زيادة العطش، كثرة التبول، عدم وضوح الرؤية، والصداع.

ما الذي يجب عليك فعله إذا كنت تعانى ارتفاعا في مستويات السكر في الدم؟

جرعة أنسولين

يعد تناول الأنسولين إحدى أسرع الطرق لمعالجة ارتفاع السكر في الدم، ومن المهم التأكد من أنك قد استشرت طبيبك قبل تناول جرعات من الأنسولين لخفض مستويات السكر في الدم.

كما يجب التأكد من الجرعة المطلوبة من الأنسولين سريع المفعول وفحص نسبة السكر في الدم بعد 15-30 دقيقة مرة أخرى.

ممارسة التمارين الخفيفة

على الرغم من أن التمارين الخفيفة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم في الجسم لمعظم مرضى السكري، إلا أنك لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر، إذا وصل مستوى السكر في الدم إلى مستوى مرتفع بشكل ينذر بالخطر (أكثر من 240 ملليغراما لكل ديسيلتر) وتم اكتشاف الكيتونات في البول، فابتعد عن ممارسة الرياضة لأنها قد ترفع نسبة السكر في الدم.

ويجب على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 على وجه الخصوص عدم ممارسة الرياضة إذا كانوا يشهدون ارتفاعا في مستويات السكر في الدم.

من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى خفض مستويات السكر في الدم عند ممارستها بانتظام على مدى فترة من الزمن، وهي ضرورية في إدارة مرض السكري.

شرب المزيد من الماء

تشير العديد من التقارير إلى أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.

متى يعتبر ارتفاع السكر حالة طبية طارئة؟

قد تؤدي المستويات المرتفعة للغاية من السكر في الدم التي تظل دون علاج لفترة طويلة إلى الإصابة بالحمض الكيتوني السكري.

في حالة الحمض الكيتوني السكري، ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير وتؤدي إلى تراكم الكيتونات في جسمك، ويمكن أن تؤدي هذه الحالة الطبية الخطيرة إلى غيبوبة السكري أو حتى الموت، ومن أعراضها الأكثر شيوعا، ضيق في التنفس، رائحة الفم الكريهة، الغثيان والقيء، وأخيرا جفاف شديد في الفم.