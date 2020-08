10 ابتكارات أفريقية ساهمت في التصدي لفيروس كورونا (صور)

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من مليون حالة في القارة السمراء، استجاب المبتكرون في القارة الأفريقية لتحديات الوباء، بمجموعة واسعة من الاختراعات الإبداعية.

ورصد موقع الـ ”bbc“؛ 10 ابتكارات أفريقية، قال إنها ساعدت في التصدي لفيروس كورونا.

1- روبوت للتطبيب

ابتكرت مجموعة من طلاب مدرسة داكار للفنون التطبيقية في السنغال، روبوتًا متعدد الوظائف، مصمم للحد من مخاطر نقل العدوى الفيروسية من المرضى لمقدمي الرعاية الصحية.



وتم تصميم الجهاز بكاميرات مراقبة، ويتم التحكم فيه عن بعد، ويقول المصممون: إنه ”يمكنه التحرك فى غرف المرضى داخل الحجر الصحى، لقياس درجات الحرارة، وتقديم الأدوية والأغذية“.

2- آلة لغسل اليدين أوتوماتيكية

اخترع التلميذ الكيني ”ستيفن واموكوتا“ البالغ من العمر تسع سنوات، غسالة يدوية خشبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي.



وتتيح الآلة للمستخدمين غسل أيديهم باستخدام دواسة القدم، لتجنب لمس الأسطح، لتقليل مخاطر الإصابة.

وقد حصل ستيفن على جائزة رئاسية في يونيو / حزيران الماضي.

3- جهاز التنفس الصناعي المحمول

وسط نقص أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات في نيجيريا، حاول طالب الهندسة ”عثمان دالهاتو“ البالغ من العمر 20 عامًا، المساعدة في سد هذا النقص.

وقام دالهاتو ببناء جهاز التنفس الصناعي التلقائي المحمول، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وغالبًا ما يكون عرضًا من أعراض عدوى الفيروس التاجي الحاد، وهو يخطط الآن، لبناء ما يصل إلى 20 جهاز تنفس صناعي.

4- طابعات 3D لإنتاج أقنعة الوجه

استخدمت ”ناتالي رافيل“، و هي مؤسسة شركة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جنوب أفريقيا، الطابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج 100 قناع يومي لاستخدامها في بعض المستشفيات الكبرى في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

5- حوض لغسيل اليدين يعمل بالطاقة الشمسية

وسط تدابير الإغلاق في غانا التي تهدف إلى الحد من انتشار كوفيد-19، قرر صانع الأحذية ريتشارد كوارتنغ، وشقيقه جود أوساي، تصميم حوض لغسل اليدين، يعمل بالطاقة الشمسية.

Necessity is the mother of all inventions.

Ghanaians are the BEST pic.twitter.com/7u9Re9CmOi

— Saddick Adams (@SaddickAdams) April 3, 2020