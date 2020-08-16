10 ابتكارات أفريقية ساهمت في التصدي لفيروس كورونا (صور)

مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من مليون حالة في القارة السمراء، استجاب المبتكرون في القارة الأفريقية لتحديات الوباء، بمجموعة واسعة من الاختراعات الإبداعية.

ورصد موقع الـ ”bbc“؛ 10 ابتكارات أفريقية، قال إنها ساعدت في التصدي لفيروس كورونا.

1- روبوت للتطبيب

ابتكرت مجموعة من طلاب مدرسة داكار للفنون التطبيقية في السنغال، روبوتًا متعدد الوظائف، مصمم للحد من مخاطر نقل العدوى الفيروسية من المرضى لمقدمي الرعاية الصحية.



وتم تصميم الجهاز بكاميرات مراقبة، ويتم التحكم فيه عن بعد، ويقول المصممون: إنه ”يمكنه التحرك فى غرف المرضى داخل الحجر الصحى، لقياس درجات الحرارة، وتقديم الأدوية والأغذية“.

2- آلة لغسل اليدين أوتوماتيكية

اخترع التلميذ الكيني ”ستيفن واموكوتا“ البالغ من العمر تسع سنوات، غسالة يدوية خشبية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي.



وتتيح الآلة للمستخدمين غسل أيديهم باستخدام دواسة القدم، لتجنب لمس الأسطح، لتقليل مخاطر الإصابة.

وقد حصل ستيفن على جائزة رئاسية في يونيو / حزيران الماضي.

3- جهاز التنفس الصناعي المحمول

وسط نقص أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات في نيجيريا، حاول طالب الهندسة ”عثمان دالهاتو“ البالغ من العمر 20 عامًا، المساعدة في سد هذا النقص.

وقام دالهاتو ببناء جهاز التنفس الصناعي التلقائي المحمول، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وغالبًا ما يكون عرضًا من أعراض عدوى الفيروس التاجي الحاد، وهو يخطط الآن، لبناء ما يصل إلى 20 جهاز تنفس صناعي.

4- طابعات 3D لإنتاج أقنعة الوجه

استخدمت ”ناتالي رافيل“، و هي مؤسسة شركة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جنوب أفريقيا، الطابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج 100 قناع يومي لاستخدامها في بعض المستشفيات الكبرى في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

5- حوض لغسيل اليدين يعمل بالطاقة الشمسية

وسط تدابير الإغلاق في غانا التي تهدف إلى الحد من انتشار كوفيد-19، قرر صانع الأحذية ريتشارد كوارتنغ، وشقيقه جود أوساي، تصميم حوض لغسل اليدين، يعمل بالطاقة الشمسية.

Necessity is the mother of all inventions. Ghanaians are the BEST pic.twitter.com/7u9Re9CmOi — Saddick Adams (@SaddickAdams) April 3, 2020

عندما تتلامس اليدان مع جهاز استشعار على الجهاز، يتم إطلاق الماء الصابوني تلقائيًا.

وينطلق جهاز الإنذار بعد 25 ثانية من غسل اليدين، ضمن الجدول الزمني، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية.

6- فحص الرئة بالأشعة السينية على شبكة الإنترنت

أنشأ المهندسون في تونس منصة على الإنترنت، تقوم بمسح الأشعة السينية على الرئة، لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من فيروس كورونا.

وعندما يتم تحميل الأشعة السينية على المنصة، فإنها تُجري اختبارًا لاكتشاف علامات الإصابة بفيروس كورونا المحتمل.

ويقول باحثون في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في العاصمة تونس، إن الأداة فعالة بنسبة 90٪ في الإشارة إلى احتمالية الإصابة.

ولا تزال المنصة قيد التطوير، ولكن تم إدخال آلاف الأشعة السينية للرئة في النظام، لتمكينه من التعرف على تأثير كورونا على الرئتين.

7- روبوتات الشرطة

نشرت السلطات التونسية روبوتات للشرطة في شوارع العاصمة تونس، في أبريل/نيسان، وذلك لمساعدتها في فرض إجراءات الإغلاق المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

8- معقم النقود

نجح الوكيل المالي الكيني ”دانسون وانجوي“ في بناء جهاز خشبي يقوم بتعقيم الأوراق النقدية، التي يتم تمريرها من خلال فتحة في الجهاز.

وقام وانجوي ببناء الآلية باستخدام محرك وشريط مطاطي وتروس، تمكن الأوراق المالية من المرور عبر الماكينة، أثناء مرورها عبر الجهاز، يتم تنظيفها بمحلول معقم.

9- اختبار لكورونا يوفر النتائح في 65 دقيقة

ابتكر دانيال نديما، ودينيو ليوما، رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا بجنوب أفريقيا، مجموعة لاختبار فيروس كورونا توفر نتائج الفحص في غضون 65 دقيقة فقط،

وعادة، يمكن أن تستغرق النتائج ما يصل إلى ثلاثة أيام.

وتُعرف مجموعة الاختبار باسم ”qPCR“، وتتميز بتكنولوجيا تستخدم لقياس الحمض النووي، وتحتاج مجموعة الاختبار إلى الخضوع للموافقة التنظيمية قبل أن يتم طرحها.

10- حلاقة الشعر عن بعد

في إثيوبيا، توصل الحلاقون إلى طريقة لمواصلة قص الشعر للعملاء، مع تقليل مخاطر انتقال فيروس كورونا. حيث يقف الحلاقون في كشك شُيد خصيصًا لفصلهم عن العملاء، ما يقلل من الاتصال الشخصي.