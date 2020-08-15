أبرزها ضعف المناعة.. أسرار صحية تكشفها الأمعاء ‎

تحتل صحة الأمعاء قمة هرم الأولويات، حيث يمكن للبكتيريا الصحية بالأمعاء أن تزيد من قوتك الصحية وتمنحك عمرًا أطول، طالما أبديت اهتماماً بها.

فإذا كنت تعاني من مشكلات الجهاز الهضمي، فتابع القراءة لتعرف أفضل السبل للتعامل معها، وفقًا لمتخصصين.

تحتاج تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك

إذا كنت تعاني من ألم بالمعدة مثل الانتفاخ والغازات والإمساك والإسهال أو حتى ارتجاع المريء، فمن المحتمل أنك تحتاج تناول أطعمة تحتوي بروبيوتيك وهو متمم غذائي من البكتيريا الحية.

يقول فرانك ليبمان، وهو يحمل دكتوراه في الطب: ”يجدد البروبيوتيك يوميًا شباب الميكروبيوم أو البكتيريا الصحية، من خلال المساعدة في موازنة الفلورا المعوية، والهضم وإنتاج الفيتامينات وامتصاص المعادن، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين التمثيل الغذائي“.

ضعف مناعتك

تعد المعدة خط الدفاع الأول عن الجسم، حيث تحتوي على جزء كبير من الجهاز المناعي، وتنتج الخلايا الموجودة في بطانة الأمعاء أجسامًا مضادة مهمة. بالإضافة إلى ذلك، تنتج البكتيريا الموجودة في الأمعاء ثلاثة فيتامينات هي ”ب، وحمض الفوليك، وفيتامين ب 12“.

كما تؤثر حالة القناة الهضمية على امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤثر بدوره على جهاز المناعة والصحة العامة؛ لذلك إذا كنت تعاني من الإصابة بالأمراض كثيرًا ، فقد تكون أمعائك هي السبب.

يقول الدكتور ليبمان: ”مع الخلل يفقد الجسم قدرته على التأقلم ما يؤدي إلى المرض“. ويضيف أنه ”من الأهمية الحفاظ على ميكروبيوم المعدة من خلال التغذية السليمة، كما أن تقليل أعدادها يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.“

عالج عادات نومك الخاطئة

تؤثر قلة النوم على صحة الأمعاء، والعكس صحيح، كما يشتبك ميكروبيوم المعدة بقوة مع إيقاعات ساعتك البيولوجية، ومعنى ذلك أن قلة النوم تؤدي الى ضرر بالغ بالمعدة بسبب ارتباط بكتيريا المعدة ودرجة نومك.

وتشير الأبحاث إلى أن إحدى الطرق التي تؤثر بها المعدة على النوم، يكون من خلال إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية، التي تؤثر على دورة النوم / الاستيقاظ.

كما يعرف الكثيرون أن السيروتونين يتكون بالدماغ، لكن الحقيقة أن أكثر من 80 في المائة منه تنتجه الأمعاء، لذلك يمكن للسيروتونين أن يساهم في حل مشاكل النوم، وفي هذا الإطار يكون من المفيد تصحيح أنماط نومك.

تحتاج إلى ممارسة المزيد من التمارين

تحريك جسمك يؤثر على عمل أمعائك، تقول الأخصائية سوزان رمضاني: ”يُعتقد أن التغيرات التي تحدث بسبب التمرين تؤثر على حركة القولون وربما الأمعاء الدقيقة“.

ولفتت رمضاني، إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تؤدي لإطلاق هرمون البروستاجلاندين، ما يؤدي إلى زيادة سرعة الجهاز الهضمي، وهو ما يفسر أصابتنا بالإسهال وعلاج الإمساك عند ممارستنا الرياضة.

تناول الطعام قرب وقت النوم

أحد الأسباب الشائعة لمشاكل القناة الهضمية مثل ارتجاع الحمض وحموضة المعدة وحتى الارتجاع المعدي المريئي، هو الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير.

تنصح أخصائية أمراض الجهاز الهضمي رمضاني بـ“تناول العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد النوم، وتجنب الاستلقاء بعد الوجبات“.

وتوضح أنه إذا كان طعام العشاء يضم دهون وكربوهيدرات، فتناوله قبل النوم بأربع إلى ست ساعات“.