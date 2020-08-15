روسيا تبدأ إنتاج لقاحها الجديد ضد "كورونا"

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ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كورونا. وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد "جماليا"