15 أغسطس

روسيا تبدأ إنتاج لقاحها الجديد ضد "كورونا"

روسيا تبدأ إنتاج لقاحها الجديد ضد "...

ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كورونا. وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد "جماليا"

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كورونا.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد ”جماليا“ في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيُطرح نهاية الشهر الجاري.