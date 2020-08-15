روسيا تبدأ إنتاج لقاحها الجديد ضد "كورونا"

ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كورونا.
وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد ”جماليا“ في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيُطرح نهاية الشهر الجاري.
إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كورونا. وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد "جماليا"
ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، اليوم السبت، نقلًا عن وزارة الصحة أن روسيا بدأت إنتاج لقاحها الجديد ضد مرض كورونا.
وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد ”جماليا“ في موسكو وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيُطرح نهاية الشهر الجاري.