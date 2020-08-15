6 تمارين تنفس سهلة تساعدك على تقوية رئتيك.. تعرف عليها (صور)

تبدأ سعة الرئة ووظيفتها بالتناقص ببطء مع التقدم في العمر، وتؤدي أمراض مثل الانسداد الرئوي المزمن إلى تسريع الانخفاضات، ما يؤدي إلى صعوبة وضيق في التنفس.

غير أن هناك تمارين تنفس تساعد في الحفاظ على صحة الرئة، وهي تعتبر جزءا مهما من اليوغا الضرورية ليس فقط لأنها تساعد على تهدئة العقل، ولكن أيضا لأنها تأتي مع عدد كبير من الفوائد، مثل: إزالة السموم من الجسم، وتحسين تدفق الأوكسجين، والمساعدة على الاسترخاء، وتقليل التوتر، وتحسين التركيز، وتحسين مستويات الطاقة، والنوم بشكل أفضل.

ووفقاً لموقع ”هيلث شوت“، هناك بعض تمارين التنفس السهلة التي يمكنك البدء بها:

التنفس الحجابي

اجلس مستقيماً أو استلق على ظهرك، وضع إحدى يديك على صدرك والأخرى على بطنك، تنفس من خلال أنفك، وأثناء هذا النوع من التنفس، تأكد من أن معدتك تتحرك للخارج بينما يظل صدرك ثابتا، وقم بالزفير ببطء لمدة ثانيتين تقريبا ويجب أن تتحرك معدتك إلى الداخل.

التنفس مع زم الشفاه

اجلس في نفس الوضع واستنشق ببطء من أنفك وازفر بأبطأ من خلال شفاه مربوطة، كما لو كانت عابساً، يجب أن يستغرق هذا ما لا يقل عن ضعف المدة التي يستغرقها الشهيق.

الزفير مع نفخة السعال

اجلس في وضع مريح، قم باستنشاق نفس أعمق من الطبيعي، بمساعدة عضلات بطنك، انفخ الهواء في ثلاثة أنفاس متساوية مع إصدار الأصوات ”ها ، ها ، ها“. تخيل أنك تنفخ في مرآة لتطلق البخار.

تمارين سنهاسان

هذا التمرين سوف تقوم فيه بالوقوف على أطرافك الأربعة، حافظ على راحة يديك أمام ركبتيك مع فتح أصابعك على نطاق واسع، استنشق بعمق من خلال أنفك وحافظ على عينيك مفتوحتين.

في نفس الوقت، افتح فمك وأخرج لسانك، واسحبه لأسفل نحو ذقنك، قم بشد عضلات الجزء الأمامي من الحلق واشعر بالنفس يمر من خلاله، بينما تخرج الزفير من خلال فمك بإصدار صوت ”ها“ طويل، قم بهذا التمرين مرتين إلى ثلاث مرات.

تمرين أنولوم فيلوم

الجلوس في وضع الساقين المتقاطعتين، استنشق أنفاسك الأولى من خلال فتحة الأنف اليسرى بينما تغلق أنفاسك اليمنى بإبهامك، وهذا ما يسمى أنولوما.

أخرج الزفير من خلال فتحة الأنف اليمنى مع إغلاق فتحة الأنف اليسرى، وهذا ما يسمى بالورم، استنشق مرة أخرى من خلال فتحة الأنف اليمنى واستمر، وكرر نفس الشيء لبضع دقائق.

تمدد الأضلاع

خذ شهيقا ببطء حتى تمتلئ رئتاك بالهواء تماما، احبس النفس لمدة 20 ثانية أو لأي فترة تناسبك، ثم أخرج الهواء ببطء، ثم استرح وبعدها يمكنك تكرار التمرين.