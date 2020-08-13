8 عادات مهمة مرتبطة بحياة صحية أطول.. تعرف عليها‎

قد لا تفكر وأنت بريعان الشباب في صحتك، لأنه في هذه المرحلة العمرية تكون غير مهمة بما فيه الكفاية لتتبناها كمنهج حياة، وقد ينتهي بك الأمر لإهمالها تماما، وتكون هي آخر ما تفكر فيه؛ على الأقل كان هذا هو الحال قبل انتشار وباء فيروس ”كورونا“.

ورغم أن الأشخاص الأصغر سنا لا يهتمون بكيفية تأثير عاداتهم اليومية على صحتهم، لكن، سيكون عليهم الانتظار أثناء تقدم العمر بهم، ليروا انعكاس ما صنعت أيديهم، ومن أجل ألا تتخلى عنك صحتك، إليك عادات مهمة مرتبطة بحياة أطول يجب أن تفكر في تبنيها.

الاعتدال في شرب القهوة

أشارت دراسة نُشرت في مجلة journals.elsevier، إلى قدرة القهوة عند تناولها باعتدال، على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وتلف الكبد والسرطان والاكتئاب.

تناول الكاكاو الخام لزيادة الطاقة

يعد مسحوق الكاكاو الخام بديلا مقبولا لتناول القهوة، كما أنه يزيد من مستويات الطاقة بسبب احتوائه على مركب فينيل إيثيل أمين، ويمكن تناول بعض الكاكاو الخام مع العصائر والمشروبات الساخنة وفي شكل مشروب شوكولاتة ساخن.

مشاهدة أفلام مضحكة

لا خلاف على أن الضحك يعد أفضل دواء يمكنك تجرعه، ووفقا لدراسة نُشرت في مجلة Alternative Therapies، يقلل الضحك من مستويات الهرمونات المرتبطة بالتوتر في الجسم ، بالإضافة إلى أنه يزيد عدد الخلايا التائية النشطة المعززة للمناعة والخلايا الطبيعية اللازمة لمكافحة الأمراض والالتهابات.

تناول الصلصة الحارة

الذين يحبون الأطعمة الغنية بالتوابل هم الأطول عمرا، وذلك بحسب بحث نُشر في مجلة The BMJ، يؤكد أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات حارة مرة واحدة على الأقل في اليوم، تقل لديهم مخاطر الموت بنسبة 14٪ مقارنة بمن يستهلكون نفس الأطعمة أقل من مرة واحدة في الأسبوع.

شرب الشاي الأخضر

ثبت علميا أن حبك للشاي الأخضر يطيل عمرك، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Molecular Nutrition & Food Research ، تمنع مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر، مادة تسمى VEGF ، تؤدي إلى تراكم الترسبات في الشرايين التي تسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية، وأمراض الأوعية الدموية.

تتبيل السلطة بزيت الزيتون

اعتد على عادة رش زيت الزيتون على جميع أطباق من السلطات الصحية، فوفقا لدراسة نشرت في دورية PNAS الأمريكية، يستطيع زيت الزيتون تخفيض مستويات السكر في الدم.

شرب عصير التفاح

بصرف النظر عن كونه طعمه اللذيذ، يمكن أن يساعد عصير التفاح أيضا في الوقاية من الخرف.

ففي دراسة نشرت في مجلة مرض الزهايمر، وجد باحثون أن شرب كوبين من عصير التفاح يوميا يقضي على جزيئات دماغية تؤدي عادة إلى الخرف.

التركيز على الذكريات الإيجابية

توقف عن التفكير في الأمور السلبية وابدأ في التفكير في الأوقات السعيدة.

ذكرت دراسة أن الأفراد الذين ركزوا على ذكرياتهم الإيجابية، كانوا في مزاج جيد وزاد لديهم الشعور بالأمان، كما وجدت دراسات أخرى، أن الأفراد الأكبر سنا الذين يعيشون سعداء يميلون إلى العيش لفترة أطول.