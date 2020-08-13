الكويت تنتقل للمرحلة الرابعة في خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية‎

قال مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، إنه سيبدأ تطبيق المرحلة الرابعة في خطة الانتقال التدريجي إلى الحياة الطبيعية في 18 آب أغسطس.

وأوضح أن بعض الأنشطة التي كان من المقرر افتتاحها في المرحلة الخامسة ستُستأنف في إطار المرحلة الرابعة، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية والنوادي وصالونات التجميل والخياطة.

كما قرر مجلس الوزراء استمرار حظر التجول الجزئي على مستوى البلاد، واستئناف نشاط رياضة كرة القدم دون حضور الجماهير.

وأقرت الكويت في أيار مايو خطة من خمس مراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، بعد القيود التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.