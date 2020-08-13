استقالة كبير الأطباء في روسيا بسبب "لقاح بوتين"

استقال كبير اختصاصيي أمراض الرئة في روسيا، ألكسندر تشو تشالين؛ بسبب الانتهاكات الجسيمة لأخلاق المهنة، على خلفية اللقاح الروسي ”سبوتنيك v“، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقدم تشو تشالين استقالته من مجلس الأخلاقيات بوزارة الصحة الروسية، بعدما شن هجوما شرسا على عقار ”سبوتنيك V“ الجديد قبل موافقة المجلس على تسجيله، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ووسط الشكوك المثارة حول فاعلية اللقاح من جانب الخبراء، يبدو أن تشو تشالين فشل في منع تسجيله قبل استقالته، متهما اثنين من الخبراء الرائدين المشاركين في تطويره بالاستهانة بأخلاقيات الطب عن طريق تسريع إنتاج اللقاح، وهما البروفيسور ألكسندر جينسبرج، مدير مركز أبحاث علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، والبروفيسور سيرغي بوريسيفيتش، كبير علماء الفيروسات بالجيش الروسي.

ووفقا للصحيفة، سأل تشو تشالين الخبيرين عن اجتياز جميع المسارات اللازمة التي وافق عليها تشريع الاتحاد الروسي والمجتمع العلمي الدولي، وكانت الإجابة بالنفي؛ لذا فقد ”تم انتهاك أحد المبادئ الأخلاقية للطب بشكل صارخ، على حد قوله.

وقال تشو تشالين: ”أشعر بالحزن والاكتئاب بسبب موقف العلماء الذين يدلون بتصريحات غير مسؤولة حول اللقاحات الجاهزة“.

وفي مقابلة قبل فترة وجيزة من استقالته، طالب تشو تشالين بتجربة اللقاح أولا لمعرفة مدى أمانه للبشر، مضيفا أنه من المستحيل تحديد ذلك دون الموازنة بين جميع الحقائق العلمية.

وشدد تشو تشالين على ضرورة معرفة تأثير اللقاح على المدى الطويل، وهو ما لا يظهر على الفور، وقد يستغرق عاما أو عامين.

وكان أحد علماء الفيروسات البارزين في روسيا قد حذر من أن اللقاح يمكن أن يزيد من انتشار فيروس كورونا.

وقال فلاديمير تشيخونين، نائب رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، إن روسيا انتهكت قانون نورمبرغ بشأن التجارب البشرية وقوانين البلاد الخاصة بالبحوث البشرية على لقاح كورونا، معربا عن قلقه بشأن استخدام العسكريين كمتلقين للقاح.