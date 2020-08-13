5 وضعيات لليوغا لتقوية أوتار الركبة.. تعرف عليها (صور)

هناك العديد من الأسباب المحتملة لحدوث ضيق في الوركين وآلام في أوتار الركبة، ولكن غالبًا ما ينتج ذلك نتيجة الجلوس لعدة ساعات طويلة، حيث تظل عضلات الورك والركبتين مشدودة للغاية.

يمكن أن يؤدى ضيق الوركين وآلام الركبة إلى صعوبة القرفصاء، أو عدم القدرة على اتخاذ خطوة أكبر أثناء الجري، كما يمكن أن يؤدي إلى ضعف عضلات المؤخرة.

ولتعويض هذا الضعف، ستعمل العضلات الأخرى (مثل تلك الموجودة في أسفل الظهر) بجهد أكبر، مما يمكنها تحمله، ويزيد من خطر الإصابة. وتعتبر اليوغا خيارًا رائعًا للتخلص من تلك المشكلة.

ووفقًا لموقع ”هيلث سايت“ الطبي، نقدم لك 5 وضعيات لليوغا، لتقوية عضلات الوركين وأوتار الركبة:

وضعية السحلية (أوثان بريستاسانا)

هو اندفاع عميق يفتح الوركين وأوتار الركبة والأربية وثنيات الورك، كما أنه يقوي عضلات الفخذ الداخلية للساق الأمامية، يُعرف هذا الوضع أيضًا، باسم اندفاع العداء في بعض المناطق.

تمرين وضعية البطل (فيراسانا)

تساعد ممارسة هذه الوضعية على زيادة المرونة في الركبتين والوركين، وتقوية العضلات في أقواس القدمين، وزيادة الدورة الدموية في القدمين والساقين.

وضعية وجه البقرة (جوموخاسانا)

تعمل هذه الوضعية علي تمديد كل جزء من جسمك تقريبًا، بدءًا من الوركين والكاحلين والكتفين والذراعين والصدر، وإذا كنت تجلس معظم اليوم في العمل، أو تشاهد التلفاز، أو تتنقل، فإن وضعية جوموخاسانا هي الأفضل لمواجهة مشاكل الركبة والوركين أثناء الجلوس.

وضعية الحمامة الجالسة (أردها كابوتاسانا)

إنها وضعية ممتازة لفتح الورك وتقوية الركبة، يمكن أن تحفز أيضًا، الأعضاء الداخلية، وتعزز التمدد العميق للعضلات القطنية والبطن والكتفين والصدر والرقبة. هذا الوضع مفيد أيضًا، لأولئك الذين يعانون من العقم.

وضعية القرفصاء (مالاسانا)

هذه الوضعية فعالة للغاية في القضاء على الضيق والآلام، التي تحدث بسبب الجلوس لفترات طويلة من الوقت على الكراسي، إلى جانب فتح الوركين، وتقوية أوتار الركبة؛ فإنها تعمل على تقوية القدمين والكاحلين.