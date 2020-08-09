مفاجأة علمية .. الملح لا يرفع الضغط والأطعمة النباتية "سيئة"

كشف البروفيسور في علم التغذية تيم سبكتور في كتابه الجديد مجموعة من الخرافات المتعلقة بالغذاء والطعام، والتي توصل إليها على مدى السنوات الثماني الماضية، مشيرا إلى أن الكثير من النصائح حول الطعام ليس لها أساس علمي وبعضها خاطئة.

وأوردت صحيفة ”ديلي ميل“ مجموعة من الخرافات التي يتم تداولها بالخطأ، ورصدها سبكتور في كتابه.

تخطي وجبة الإفطار يزيد الوزن

يعتبر تناول الإفطار في الصباح، المفتاح لتحسين الطاقة والتركيز والمزاج طوال اليوم، وهو تقليد توارثته الأجيال وأصبح متأصلا منذ سن مبكرة.

ويعتقد الأشخاص أن تناول وجبة الإفطار، يحفز عملية التمثيل الغذائي، كما أن تخطيها يجعلك تشعر بالجوع بشكل أكبر؛ وبالتالي يلجأ الشخص لتناول الوجبات الدسمة.

وبالرغم من عدم وجود أدلة على ذلك، إلا أنه تم تقديمها كحقيقة مدعومة علميا في إرشادات خدمة الصحة الوطنية البريطانية.

ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية في عام 2019، فلا يوجد دليل يدعم نظرية أن تخطي وجبات الإفطار يجعلك تكتسب الوزن أو يقلل عكسيا من معدل الأيض.

كما أن هناك أدلة على أن الصيام لمدة تزيد عن 12 ساعة يمكن أن يقلل من مستويات الأنسولين ويساعد بعض الأشخاص على إنقاص الوزن.

السمك أفضل الأطعمة الصحية

تعتبر الأسماك أحد الأطعمة الصحية، فهي غذاء منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين و غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للقلب والدماغ، إلا أن تقريرا صادما كشف أنها ليست كما نعتقد، حيث وجدت تجربة سريرية حديثة على 259 امرأة حاملا أن مكملات زيت السمك أثناء الحمل ليس لها فائدة على الأطفال، كما لا يوجد دليل على فائدة مكملات أوميغا 3.

ويوصي الخبراء بتقليل تناول اللحوم وبدلا من ذلك تناول حصتين إلى ثلاث حصص من الأسماك أسبوعيا للوقاية من الأمراض، بالرغم من نقص الأدلة.

كما تشير التقارير إلى أنه بسبب زيادة الطلب على الأسماك، تم اللجوء إلى المأكولات البحرية المستزرعة الأرخص سعرا، والتي لا تمثل ضررا للبيئة ولكنها تضر بصحتنا أيضا؛ بسبب احتوائها على معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، أو احتمال تلوث المأكولات البحرية بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

تقليل تناول الملح

دائما ما يشير الخبراء إلى ضرورة تقليل الملح باعتباره المفتاح لخفض ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض القلب.

وفي الواقع، لم تجد أي دراسة علاقة بين تقليل الملح وانخفاض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت.

ووجدت دراسة صادمة أن وفيات مبكرة حدثت رغم اتباع المرضى الأنظمة الغذائية قليلة الملح.

الكثير من التمارين لإنقاص الوزن

يتردد أن عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ هي أحد الأسباب الرئيسة لزيادة الوزن في الثلاثين عاما الماضية، إلا أنه إذا كان الهدف هو إنقاص الوزن، فلا تعتبر التمارين وصفة سحرية ولا تأتي بنتيجة إلا إذا صاحبها تقليل تناول الطعام.

النظام الغذائي النباتي مفيد للصحة

يدعي الكثير أنهم يشعرون بتحسن وبالمزيد من الطاقة عند اتباع نظام غذائي نباتي، إلا أن الأطعمة النباتية في الواقع ليست صحية، فمثلا الألبان النباتية تخلو من الكثير من العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم والحديد و B12 الموجودة في منتجات الألبان، ويمكن أن تحتوي على مستويات زائدة من المواد الكيميائية والمواد المضافة.

وأظهرت الدراسات أن الأطفال النباتيين غالبا ما يكونون أصغر حجما ولديهم مستويات منخفضة من العناصر الغذائية مثل الريبوفلافين و B12، وفي الحالات القصوى يؤدي ذلك إلى الوفاة.